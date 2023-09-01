أخبار السيارات| 5 ماركات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه.. سعر أرخص موديلات سيتروين في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:
الفئة الاقتصادية.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه
يبحث العديد من المشترين عن اقتناء سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية مناسبة، نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة مؤخراً، حيث تعتبر حلاً بديلاً عنها.
6 علامات للتفريق بين زيوت السيارات الأصلية والمغشوشة
انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صور لعبوات زيوت محركات سيارات مقلدة لأشهر أنواع العلامات التجارية الموجودة في السوق المصري، ويواجه العديد من مستخدمي السيارات صعوبة كبيرة في التمييز بين الزيت الأصلي والزيت المقلد أو المغشوش، نظراً للتشابه الكبير بينهما.
سعرها 130 ألف جنيه فقط.. مواصفات أشهر سيارة ألمانية
تعتبر السيارة اوبل فيكترا أحد أشهر السيارات الألمانية المستعملة في السوق المصري للسيارات المستعملة، نظراً لما تتميز به من مواصفات في فئتها.
سعر أرخص سيارات سيتروين في مصر
تعتبر السيارة سيتروين سي اليزيه موديل 2023 إحدى أشهر السيارات الاقتصادية في السوق المصري في فئة السيدان، وتتميز بتصميمها العصري، بالإضافة لباقة من التحديثات.
سعر سكودا كودياك موديل 2023 في مصر
تعتبر السيارة سكودا كودياك موديل 2023 من سيارات الـ SUV الرياضية الفاخرة في السوق المصري، حيث تأتي مجهزة بالعديد من التجهيزات والتحديثات الرائدة.