كيف تتجنب مشاكل الفرامل في سيارتك؟ .. اعرف الطريقة

ترتكز وظيفة نظام الفرامل في إيقاف السيارة في الوقت والمكان المناسب، وذلك عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل، ما يسبب احتكاكا بين تيل الفرامل وديسك الفرامل ينتج عنه إيقاف السيارة.

كيف تتجنب مشاكل الفرامل في سيارتك

تيل الفرامل

يجب مراقبة الفرامل بشكل دائم، أو متابعة لمبة الإشعارات إذا كانت سيارتك تدعمها حيث تنبه السائق عندما يضعف تيل الفرامل أو يتآكل لإخبار السائق بذلك.

استخدام تيل فرامل أصلي

يجب استخدام تيل فرامل أصلي ومعتمد، والابتعاد عن الأنواع المغشوشة والمقلدة.

ديسك الفرامل

كحال تيل الفرامل، يحتاج ديسك الفرامل إلى متابعة كل فترة، لأن تآكله أو وجود مشاكل به يؤدي الى أضرار بالتيل.

اهتزاز مقود السيارة

يحدث اهتزاز مقود السيارة عند وجود تآكل أو أضرار في تيل الفرامل أو ديسك الفرامل عند بداية تعرضهما للتلف.

زيت الفرامل

يعد زيت الفرامل أحد أهم العناصر الأساسية في منظومة الفرامل بالسيارة، حيث يقوم بدفع تيل الفرامل للاحتكاك مع الديسك بعد قيام السائق بالضغط على دواسة الفرامل.

نقص زيت الفرامل

عند وجود نقص في سائل الفرامل أو وجود تسرب به لن تعمل فرامل سيارتك وبالتالي ستعرض نفسك والناس للخطر.