عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف تتجنب مشاكل الفرامل في سيارتك؟ .. اعرف الطريقة

فرامل السيارة
فرامل السيارة

ترتكز وظيفة نظام الفرامل في إيقاف السيارة في الوقت والمكان المناسب، وذلك عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل، ما يسبب احتكاكا بين تيل الفرامل وديسك الفرامل ينتج عنه إيقاف السيارة.

كيف تتجنب مشاكل الفرامل في سيارتك

تيل الفرامل

يجب مراقبة الفرامل بشكل دائم، أو متابعة لمبة الإشعارات إذا كانت سيارتك تدعمها حيث تنبه السائق عندما يضعف تيل الفرامل أو يتآكل لإخبار السائق بذلك.

 

استخدام تيل فرامل أصلي

يجب استخدام تيل فرامل أصلي ومعتمد، والابتعاد عن الأنواع المغشوشة والمقلدة.

 

ديسك الفرامل

كحال تيل الفرامل، يحتاج ديسك الفرامل إلى متابعة كل فترة، لأن تآكله أو وجود مشاكل به يؤدي الى أضرار بالتيل.

 

اهتزاز مقود السيارة

يحدث اهتزاز مقود السيارة عند وجود تآكل أو أضرار في تيل الفرامل أو ديسك الفرامل عند بداية تعرضهما للتلف.

 

زيت الفرامل

يعد زيت الفرامل أحد أهم العناصر الأساسية في منظومة الفرامل بالسيارة، حيث يقوم بدفع تيل الفرامل للاحتكاك مع الديسك بعد قيام السائق بالضغط على دواسة الفرامل.

 

نقص زيت الفرامل

عند وجود نقص في سائل الفرامل أو وجود تسرب به لن تعمل فرامل سيارتك وبالتالي ستعرض نفسك والناس للخطر.

الفرامل مشاكل الفرامل نظام الفرامل زيت الفرامل مقود السيارة تيل فرامل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بنته عملت حادثة وهو في الساحل .. سبب صادم عن طلاق أحمد سعد وزوجته

قرعة دوري السوبر الإفريقي| نصف النهائي يصدم الأهلي بالترجي وصنداونز والوداد .. التفاصيل

هالاند إفريقيا| تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة.. وقرار عاجل بشأن بيرسي تاو

بعد قليل .. الأرض تعيش حدثًا نادرًا وخطيرًا

ردا على مجاملة الزمالك.. جمال علام يفاجئ أندية الدوري بقرار مثير

صرف معاش شهر سبتمبر الجمعة.. موعد صرف الزيادة الجديدة

بعد قرار وزير التموين| مفاجأة في أسعار الأرز بالسوق المحلي

كاف يفاجئ الأهلي فى دوري أبطال أفريقيا.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

للعائلات .. فولكس فاجن بـ 130 ألف جنيه

سعرها 100 ألف جنيه فقط.. أشهر سيارات سوزوكي في مصر

5 سيارات هاتشباك موديل 2023 تبدأ من 820 ألف جنيه

أخبار السيارات| أحدث أسعار تويوتا كورولا موديل 2023.. 5 عربيات مستعملة تبدأ من 150 ألف جنيه

سعر سيات ابيزا موديل 2023

سكودا تكشف عن تصميمات كودياك وسوبرب 2024

"خلل" يتسبب في إيقاف إنتاج تويوتا بالكامل

لوتس تستعرض أحدث سياراتها الكهربائية الفارهة.. فيديو

ترشيحاتنا

انقطاع الكهرباء وإلغاء رحلات الطيران.. إعصار مدمر يضرب أمريكا |شاهد

لاسترداد حجر رشيد .. رسالة مهمة من زاهي حواس لـ محمد صلاح

اسمه تيتوس .. أحمد الفيشاوي يعترف بابنه غير الشرعي

علامات رضا الله عن العبد .. 9 بشارات إذا امتلكت إحداها فأنت في نعيم

أسوأ الكوابيس يتحقق .. أمريكا تتجه للحرب مع روسيا | وهذا موعدها

مؤلف مسلسل سفاح الجيزة يعلن مفاجأة على الهواء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد 6 سنين زواج.. مراحل زيادة وزن كندة علوش تثير جدل رواد السوشيال

بالفضي اللامع.. علا غانم تثير الجدل بإطلالة لافتة

أرخص عشاء.. بكوب دقيق طريقة عمل فطيرة الجبنة

مانعها من التمثيل ومعيّشها ملكة .. من هي زوجة محمد رمضان الثانية؟

فيديو

أبويا ضرب أمي قدامي.. محطات وأوجاع في حياة أنغام |فيديو جراف

ايكدولي.. شادن بنت النوبة تخطف التريند بهذه الطريقة| فيديوجراف

زلزال بقوة 7 درجات ريختر يهدد مدنا بـ تسونامي

حسن شاكوش يهاجم جمهور حفله بالساحل الشمالي.. ماذا قال؟ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح إستراتيجي

مني أحمد

منى أحمد تكتب: عبقرية محفوظ وإدريس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الكلاب البشرية تغزو القارة العجوز

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: سيدي الرئيس

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: بناء شخصية سوية يبدأ من المدرسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ