الأقوى في سلسلة A.. خصم 22% على موبايل سامسونج Galaxy A73 5G

بدأ موسم العودة إلى المدارس وبالتالي شراء مستلزمات الدراسة، لذلك تقدم مواقع التجارة الإلكترونية خصومات كبيرة على منتجاتها بمناسبة موسم العودة للدراسة، ومن ضمن العروض المقدمة تخفيضات كبيرة على بعض طرازات الهواتف الذكية، مع تقديم عدد كبير من الهواتف من الطرازات الاقتصادية ذات الأسعار المعقولة تناسب الطبقة المتوسطة وهي أرخص من تلك الموجودة في المتاجر الفعلية.

من ضمن العروض القوية على إحدى مواقع التجارية الإلكترونية، خصم يصل إلى 22% على واحد من أفضل هواتف شركة سامسونج على الإطلاق، وهو طراز Galaxy A73 5G بشريحتين اتصال SIM متوسط المدى المعروض حاليا بسعر 17000 جنيه فقط وذلك مع تكوين الذاكرة العشوائية وسعة التخزين 8 جيجابايت رام و 128 جيجا بايت روم، ويدعم حتى شبكات الجيل الخامس 4G وهو من أفضل الهواتف الاقتصادية الموفرة في الميزانية. إليك في السطور التالية كل المعلومات التقنية عن الهاتف الذكي.

Samsung Galaxy A73 5G

مواصفات Samsung Galaxy A73 5G

يحتوي هاتف "سامسونج جالاكسي A73 5G" على شاشة عرض نوع Super AMOLED Plus مقاس 6.7 بوصة، دقة وضوح 1080x2400 بكسل مع كثافة بكسلات 393 نقطة لكل بوصة، نسبة عرض إلى ارتفاع 20:9 ونسبة شاشة إلى جسم 87.0% كما أن معدل التحديث 120 هرتز، مع درجة سطوع قياسية 800 شمعة لكل متر مربع مع زجاج واقي من Corning Gorilla Glass 5

Samsung Galaxy A73 5G

يتم تشغيل هاتف "سامسونج جالاكسي إيه 73" من خلال معالج وحدة مركزية من "كوالكوم" شريحة Snapdragon 778G 5G بدقة تصنيع 6 نانومتر ثماني النوى بتردد ميقاتي أعلى 2.4 جيجاهرتز وذلك من خلال أنوية Cortex-A78 وشريحة معالجة الرسوميات الجرافيك Adreno 642L ، تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 8 جيجابايت رام و سعة تخزين 128 جيجابايت روم، ويدعم وجود بطاقة microSDXC لزيادة مساحة التخزين على الهاتف.

يحزم هاتف "سامسونج جالاكسي" بطارية مدمجة لا يمكن إزالتها من مادة ليثيوم بوليمر سعة 5000 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن بقوة 25 وات، وفيما يخص السوفت وير يعمل من خلال نظام تشغيل أندرويد 12 مع واجهة مستخدم One UI 5.1، الوزن الإجمالي للهاتف 181 جرام ودرجة السمك 7.6 ملم، بينما الطول 163.7 ملم والعرض 76.1 ملم.

يأتي هاتف "سامسونج جالاكسي إيه" بإعداد كاميرات رباعية في اللوحة الخلفية، مع مستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة f/1.8 والكاميرا الثانية فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل فتحة عدسة f/2.2 والكاميرا الثالثة للعمق فتحة عدسة f/2.4 بدقة 5 ميجابكسل، والرابعة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل فتحة عدسة f/2.4 كل ذلك مع تقنية HDR و التصوير البانورامي والتركيز التلقائي اوتو فوكس وإمكانية التصوير الليلي، وهناك أيضا فلاش ليد.

بالنسبة للكاميرا في الشاشة الأمامية فهي بدقة 32 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة، حجمها f/2.2 بها إمكانية تصوير مقاطع فيديو بجودة 4K ميجابكسل مع 30 إطار في الثانية.

يأتي هاتف "سامسونج" بعدة مستشعرات وهي التقارب و التسارع والجيروسكوب والبوصلة كما نجد من أهم وسائل الحماية والأمان مستشعر بصمة الأصابع مدمج في زر التشغيل، كما يدعم الهاتف اتصالات واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct وبلوتوث 5.0, A2DP, LE وتحديد الموقع الجغرافي GPS مع نظم ملاحة GLONASS, GALILEO, BDS