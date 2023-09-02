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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أغلى iPhone في العالم مرصع بالألماس وسعره 564 ألف دولار

أغلى آيفون في العالم
أغلى آيفون في العالم

ينتظر عشاق "آبل" على أحر من الجمر مؤتمرإطلاق iPhone 15 رسميا يوم 12 سبتمبر القادم، وتشير التكهنات إلى أن سعر  iPhone 15  النسخة الرئيسية سيبدأ من 799 جنيهًا إسترلينيًا، بينما سيكون طراز iPhone 15 Pro Max الذي يتصدر النطاق والأقوى في المجموعة بسعر 1799 جنيهًا إسترلينيًا.

ورغم أن أجهزة  آيفون  معروفة بأنها باهظة الثمن ولا يقدر عليها إلا المقتدرين ماليا، وهي من أغلى الهواتف في العالم، فإن هذه الأرقام تبهت وتتضاءل مقارنة بسعر الإصدارين الجديدين من الهواتف الذكية التي تم طرحها للبيع هذا الأسبوع.

أغلى آيفون في العالم

تم تصنيع موبايلات آيفون الجديدة من قبل العلامة التجارية الفاخرة Caviar، وكل منها مرصع بـ 570 ماسة، وتباع بسعر مذهل يبلغ 564.700 دولار (445.565 جنيهًا إسترلينيًا).

أغلى آيفون في العالم

ويطلق على هاتف آيفون الفاخر المرصع بالألماس اسم Diamond Snowflake، هو من بنات أفكار شركة Caviar، التي تصفه بأنه "أغلى هاتف iPhone في العالم"، وكتبت على موقعها بالويب أن الهاتف بشكله الجديد يشبه قطع الثلج والجليد، "كل توهج الشتاء وبرودته تتركز في أغلى هاتف iPhone في العالم" 

أغلى آيفون في العالم

علبة هاتف آيفون مصنوعة من الذهب الأبيض عيار 18 قيراط، ومرصعة بـ 570 ماسة فاخرة. وفي وسطها توجد قلادة من دار جراف، المصنوعة من البلاتين والذهب الأبيض والألماس.

رسميا.. آبل تعلن موعد إطلاق آيفون 15 الجديد

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وأوضحت كافيار: "لقد قمنا بتفكيك قلادة Snowflake الماسية من دار Graff السويسرية واستخدمنا القلادة على شكل ندفة الثلج المبهرة لتزيين الهاتف الذكي، ليمنحك تألق مليون نجمة تضيء، لا داعي للقلق بشأن موثوقية ندفة الثلج المصنوعة من المجوهرات سوف نرسل شهادة من غراف في علبة هدايا فاخرة"

أغلى آيفون في العالم

ويمكن للمشترين الاختيار بين طرازين مرصعين بالألماس الفاخر (iPhone 15 Pro أو iPhone 15 Pro Max) وأربعة أحجام للتخزين 256 جيجابايت، أو 512 جيجابايت، أو 1 تيرابايت، أو 2 تيرابايت.

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