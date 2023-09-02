خناقة شوارع.. إصابة سائق وشقيقه بسبب خلافات الجيرة في سوهاج

أصيب سائق وشقيقه بجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر نشوب مشاجرة بينهما وبين سائق ونجل عمومته؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بين الطرفين، بناحية قرية الشيخ يوسف دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفدها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده نشوب مشاجرة دائرة المركز، ووقوع مصابين.

تفاصيل الواقعة

وبالإنتقال والفحص تبین أن طرفي المشاجرة كلاً من:" طرف أول المدعو احمد م.ل 30 سنة، سائق، مصاباً بجرح رضي بفروة الرأس، وشقيقه المدعو محمد م.ل 36 سنة، حاصل على دبلوم صناعي، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم"، وطرف ثاٍنٍ كلاً من:" المدعو محمود أ.ع 23 سنة، سائق، ونجل عمومته المدعو احمد م.أ 24 سنة، سائق، والطرفين يقيمان دائرة المركز".

تم ضبط طرفي المشاجرة، وتبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما على الآخر بالسب والضرب وإحداث إصابة الطرف الأول المُشار إليها؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.