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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مزارع يشرع في إنهاء حياة نجل عمومته في سوهاج.. اعرف السبب

صدى البلد

أصيب سائق في منتصف العقد الرابع من العُمر، برش خرطوش بالصدر من الناحية اليُمنى، على يدي نجل عمومته؛ بسبب خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما، بناحية العتامنة دائرة مركز شرطة طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها وصول المدعو (عبد الرحمن. ع. ع- 35 سنة- سائق)، مصاب برش خرطوش بالصدر من الناحية اليمنى.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال المُصاب، اتهم المدعو (مختار. أ. ع- 25 سنة- مزارع- نجل عمومته- ويقيم بذات الناحية)، بإطلاق اعيرة خرطوش عليه من سلاح خرطوش كان بحوزته، وإحداث اصابته المنوه عنها؛ بسبب وجود خلافات الجيرة القائمة فيما بينهما دائرة المركز.

وعقب إثبات التحريات صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته بندقية خرطوش، وتبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الأخر.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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