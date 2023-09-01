حبس فني كهرباء استولى على 100 ألف جنيه من زميله بـ سوهاج

أمرت النيابة العامة بحبس فني كهرباء، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر اتهامه بالاستيلاء من خمسيني على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بزعم قدرته على توظيف نجله في إحدى المصالح الحكومية إلا أنه لم يفٍ بوعده، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا، يفيد بورود محضرًا من فرع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو (صلاح ا ف- 50 عامًا- فني كهرباء- ويقيم دائرة مركز سوهاج).

يفيد بتضرره من المدعو (أحمد م ف- 39 عامًا- فني كهرباء- ويقيم دائرة مركز طهطا)؛ إثر استيلاءه منه على مبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه، بزعم قدرته على توظيف نجله في إحدى المصالح الحكومية إلا أنه لم يفٍ بوعده.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتعهد برد المبلغ المالي إلى صاحبه.

حرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.