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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

20 مليون جنيه.. تنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب بقرى سوهاج

صدى البلد

 أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مؤسسة مصر الخير بتنفيذ مشروع تحسين جودة مياه الشرب للقرى الأكثر احتياجا بنطاق المحافظة، ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة في إطار التعاون الدائم والدعم المستمر لمبادرات مؤسسات المجتمع المدنى التى تهدف لخدمة المواطنين بسوهاج.

وبلغت تكلفة المشروع 12 مليونا و761 ألف جنيه، حيث تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكات المياه بقرى بلصفورة بمركز سوهاج، والصوامعة شرق 1 بأخميم، ودق عدد 2 بئر إرتوازي بقريتي نقنق بدار السلام، وتل الزوكي بمركز طما، بتكلفة إجمالي بلغت 3 مليون و585 ألف جنيه.

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مشروعات حياة كريمة

وأوضح محسن المقاول مدير مكتب مصر الخير بسوهاج، أن العمل جاري في 7 مشروعات أخرى بتكلفة إجمالية 6 مليون و429 ألف جنيه، مشيرًا أن تلك المشروعات الجاري تنفيذها تشمل إحلال وتجديد شبكات المياه بقرى.

بندار الشرقية والغربية 1، 2 بجرجا،  والصوامعة غرب 1 بطهطا، والصومعة شرق، بأخميم، والصوامعة غرب 2 بطهطا، وأولاد عزاز بسوهاج، ودق بئري ارتوازي بالشيخ سعيد، وبني منصور بمركز البلينا.

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