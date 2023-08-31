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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اختيار كلية التربية بجامعة سوهاج للمشاركة بمبادرة تميز المعلم

صدى البلد

صرح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج انه تم إختيار كلية التربية بالجامعة للمشاركة في تنفيذ أنشطة مبادرة تميز المعلم، والتي تستهدف إطلاق برامج اكاديمية جديدة لطلبة البكالوريس- الليسانس بالتعاون مع عدد من الجامعات الامريكية الرائدة.

وقال النعماني أن هذه المبادرة تأتي  اتساقاً مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ٢٠٣٠، وممولة مع الوكالة الدولية للتنمية الدولية، والتي تهدف الي الارتقاء بجودة برامج إعداد وتأهيل المعلم وتعزيز مهاراته، وتطوير التعليم ما قبل الجامعي، حيث تم إختيار الجامعة للمشاركة في برنامجي البكالوريوس- الليسانس ودبلوم دراسات عليا.

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وأضاف الدكتور عماد صموئيل عميد الكلية أنه سيشارك بالمبادرة ١٥ كلية من كليات التربية على مستوى الجمهورية، موضحاً أنه من خلال المبادرة سيتم دعم تعلم الطلاب وتطوير المنظومة التعليمية بمصر، من خلال توفير برامج إعداد المعلم قبل الخدمة وأثناء التدريس، لتحسين جودة تعليم المعلمين بالجامعات المصرية.

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