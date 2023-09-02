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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الصادرات الغذائية المصرية تغزو 15 دولة حول العالم خلال 2023.. تفاصيل وأرقام

صدى البلد

استقبلت 15 دولة من مختلف العالم الصادرات المصرية من الصناعات الغذائية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2023، حيث تصدر السودان قائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات خلال الفترة من يناير إلى يوليو من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.

وأوضح تقرير المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، الذى حصل “صدى البلد” على نسخة منه، أن صادرات الصناعات الغذائية المصرية للسودان قفزت بنسبة 147% خلال أول 7 أشهر من العام، لتبلغ 242 مليون دولار في مقابل 98 مليون دولار خلال نفس الفترة من 2022 بزيادة قدرها 144 مليون دولار.

وجاءت إيطاليا في المركز الثاني بقائمة أهم الدول التي حققت أعلى قيمة زيادة في الصادرات، محققة قيمة صادرات 102 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 34 مليون دولار، تليها فلسطين بقيمة صادرات 144 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 33 مليون دولار، ثم ليبيا بقيمة صادرات 140 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 27 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة صادرات 66 مليون دولار وقيمة زيادة 25 مليون دولار.

واحتلت البرازيل المركز السادس بقيمة صادرات 35 مليون دولار، وقيمة زيادة في الصادرات 24 مليون دولار، تليها مدغشقر بقيمة صادرات 26 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 17 مليون دولار، ثم الصومال بقيمة صادرات 18 مليون دولار وقيمة زيادة بلغت 12 مليون دولار، وهولندا بقيمة صادرات 85 مليون دولار وقيمة زيادة في الصادرات 7 ملايين دولار.

وحلت اليمن في المركز العاشر بقيمة صادرات 93 مليون دولار وقيمة زيادة 7 ملايين دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة صادرات 67 مليون دولار وقيمة زيادة 6 ملايين دولار، ثم غانا بقيمة صادرات 9 ملايين دولار وقيمة زيادة 6 ملايين دولار، وجنوب أفريقيا بقيمة صادرات 15 مليون دولار وقيمة زيادة 6 ملايين دولار، وفرنسا بقيمة صادرات 31 مليون دولار وقيمة زيادة 5 ملايين دولار، وفى المركز الخامس عشر بولندا بقيمة صادرات 44 مليون دولار وقيمة زيادة 5 ملايين دولار بالمقارنة بصادرات نفس الفترة من عام 2022.

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