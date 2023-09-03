وزير الصحة السوداني يوجه رسالة عاجلة لـ السعودية

ثمن مدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة السودانية "الوزير المُكلف" الدكتور أسامة عبدالرحمن، جهود السعودية في خدمة العمل الإنساني وكل ما يقدم في علاج المواطنين.



وأعرب وزير الصحة السوداني عن تقديره للندوة العالمية للشباب الإسلامي للمبادرات التي قامت المملكة بها تجاه النازحين بالولاية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية .

وثمن المسئول السوداني إسهامات الندوة الفاعلة في تحقيق جوانب إستراتيجية في خطة الوزارة لتقوية النظام الصحي، متطلعاً إلى تحقيق التعاون المستقبلي مع الندوة في مشروعات تأمين الطاقة الشمسية لمراكز الطوارئ بالمستشفيات.

