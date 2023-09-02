السودان .. قرار مهم من البرهان بشأن أريتريا

وجه الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي التونسي بفتح معابر السودان مع أريتريا، مشيدا بالعلاقات مع إرتيريا وإثيوبيا.

جاء ذلك خلال زيارة البرهان الي ولاية كسلا السودانية.

وأكد رئيس المجلس السياسي السوداني أن الحرب لن تنتهي إلا بنهاية "التمرد".



وكان الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني قد قال في وقت سابق إن السودان بحاجة الي جيش محترف مشددا علي أن الفترة القادمة ستشهد مضاعفة التدريبات.

وذكر البرهان خلال زيارته لولاية كسلا: نرفض الإملاءات ونرحب بأي دعم لإعادة الإعمار

وذكر البرهان في تصريحاته أن الشعب والجيش متفقان على دحر التمرد .

