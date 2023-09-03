السعودية .. 4 تنبيهات مهمة من وزارة الحج لـ المعتمرين

حذرت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، اليوم الأحد، من أنه يجب مراعاة أربعة إرشادات عند زيارة المسجد النبوي.

وكتبت “الحج والعمرة”، عبر منصة “إكس”، أن “الزائر للمسجد النبوي عليه الانشغال بالعبادة فقط… الزائر عليه المحافظة على الهدوء والسكينة، والحفاظ على نظافة المسجد واتباع توجيهات المنظمين ورجال الأمن”.

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية، علي ضرورة مراعاة خمس ضوابط للحفاظ على الأمتعة في المسجد النبوي.

وكتبت “الحج والعمرة”، عبر منصة “إكس”، “يمنع إدخال الأمتعة الصغيرة إلى مصليات المسجد النبوي، على أن يتم حفظها في الأمانات الخارجية”.

وأضافت أن “الأمتعة كبيرة الحجم لا يمكن إدخالها إلى المسجد النبوي وساحاته”.

وأوضحت “الحج والعمرة”، أنه “لا يمكن وضعها في صناديق الأمانات، علمًا بأن تلك الصناديق متوفرة في الساحات الخارجية”.