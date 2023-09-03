مبقتش قادرة..هويدا تعمل في المحارة والجبس منذ 42 عامًا وتحلم بهذا الأمر

عرضت فضائية العربية تقريرا عن هويدا، عاملة المحارة، التي واجهت الصعاب والأعمال الشاقة من أجل لقمة العيش.



وأوضح التقرير أن مهنة المحارة، مهنة بها يعملها إلا الرجال، ولكن هويدا اضطرت للعمل بها، لمساعدة والدها.



ولفت التقرير إلى أن هويدا تعمل بالمحارة، منذ كان عمرها 12 عاما، وتعمل في هذه المهنة منذ 42 عاما.

وأشار التقرير إلى أنها بدأت في تعليم المهنة لأشقائها، ولكنها تبحث عن عمل آخر بسبب تقدمها في العمر.



وأكدت على أن مهنتها صعبة للغاية، في ظل تقدم عمرها ومرضها بالسكر والضغط، متابعة:"عايزة شغلانة حلال أربي منها عيالي".