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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النجار: نشاطي سياحي عالمي بعد الخروج من أزمة كورونا.. فيديو

من البرنامج
من البرنامج

قال مصطفي النجار، الخبير السياحي، إن في عام 2010 وصل عدد السائحين في مصر 14.7 مليون سائح وهذه كانت أعلي نسبة لدخول السائحين داخل مصر، مشيراً إلى أن الدولة المصرية لا تعلن عدد السياح الذين يدخلون إلي مصر للسياحة بسبب دواعي أمنية.

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وأضاف "النجار" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن هناك حركة سياحية في العالم أجمع بعد الخروج من أزمة كورونا، موضحاً أن هناك زيادة في الحركة السياحية العالمية وليست مصر فقط.

وتابع مصطفي النجار، أن السياحة في مصر رخيصة عالمياً وهذا ما يشجع السياح للذهب إلي مصر حتي يستطيعوا أن يروا أماكن أثرية وسياحية وترفيهية بسعر قليل ومنخفض.

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