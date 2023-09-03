وزارة الآثار: جولات زاهي حواس تهدف للترويج لمنتج السياحة الثقافة

استثماراً للشهرة الواسعة التي يتمتع بها عالم الآثار ووزير الآثار الأسبق الدكتور زاهي حواس، للدعاية عالمياً للسياحة المصرية، تنظم الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، سلسلة من الجولات الترويجية للدكتور زاهي حواس بعدد من الأسواق السياحية للترويج لمنتج السياحة الثقافية بمصر، وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري.

وتأتي هذه الجولات الترويجية في إطار الجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصري وما يتميز به من أنماط ومنتجات سياحية متنوعة ولا سيما منتج السياحة الثقافية.

وسوف يستهل الدكتور زاهي حواس هذه الجولات بزيارة لدول منطقة البلطيق ( استونيا- لاتفيا- ليتوانيا) خلال الفترة من ١٠ وحتى ١٣ سبتمبر الجاري، ثم سيتوجه إلى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في زيارة لمدة يومين.

وأشار الدكتور زاهي حواس، إلى أن هذه الجولات تعد فرصة متميزة للترويج للسياحة في مصر ولاسيما منتج السياحة الثقافية الذي يتميز به المقصد السياحي المصري، مضيفًا أن الحضارة المصرية القديمة وآثارها العريقة في قلب كل شعوب العالم، وأن أجدادنا الفراعنة يساهمون من خلال ما تركوه لنا من إرث حضاري، في إذهال العالم وزيادة تدفق الحركة السياحية الوافدة لمصر من مختلف دول العالم للتعرف على هذه الحضارة العريقة والاستمتاع بمشاهدة آثارها الشامخة.

وأشار الدكتور زاهي حواس، إلى أنه خلال هذه الجولات سيعقد عدداً من المحاضرات التي سوف يستعرض خلالها أهم الاكتشافات الأثرية التي تم الكشف عنها مؤخراً في مصر والتي من بينها اكتشاف المدينة الذهبية بالأقصر والتي تم اختيارها أهم الاكتشافات الأثرية في العالم لعام 2021، وأحدث الاكتشافات بمنطقة آثار سقارة وأسرار هرم خوفو وتمثال أبو الهول واكتشاف مومياء الملكة حتشبسوت، بالإضافة إلى توجيه رسالة لزيارة مصر والاستمتاع بتجربة سياحية فريدة من خلال الاستمتاع بالمقومات السياحية والأثرية والأنماط والمنتجات السياحية المتنوعة التي يتميز بها المقصد السياحي المصري.

وأكد عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، أن هذه الجولات الترويجية تأتي في ضوء التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والدكتور زاهي حواس والجهود التي يبذلها للترويج للسياحة المصرية، كما أنه يتم تنظيمها بالتنسيق مع وزارة الخارجية، مشيرًا إلى قيام الهيئة بتنظيم محاضرتين للدكتور زاهي حواس في شهر يوليو ٢٠٢٢ بدولة ألمانيا، للترويج للمقصد السياحي المصري ، وذلك بالتنسيق مع السفارة المصرية ببرلين، وبالتعاون مع المكتب السياحي المصري في ببرلين.

وأوضح أنه تم اختيار أسواق دول البلطيق لتكون الأسواق المستهدفة خلال هذه الجولة تنفيذاً لخطة الوزارة لاستهداف أسواق سياحية جديدة بما يساهم في جذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر والوصول إلى ٣٠ مليون سائح بحلول نهاية عام ٢٠٢٨، مثمناً الدعم الكبير الذي قدمه السادة سفراء مصر بدول كل من فنلندا، والسويد، والدنمارك لإنجاح هذه الجولات.

من جانبه، أشار الدكتور محمد عطا مدير المكتب المركزي لأسواق شمال أوروبا ودول البلطيق بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إلى أنه سيتم على هامش هذه الجولات تنفيذ عدد من الفاعليات الثقافية والإعلامية، منها مؤتمراً صحفياً للدكتور زاهي حواس ومحاضرة جماهيرية وحفل استقبال لكبار الشخصيات والمهنيين بالقطاع السياحي بالتعاون مع منظمي الرحلات بهذه الأسواق.

وسيتم أيضاً تنظيم مؤتمراً صحفياً للدكتور زاهي حواس ومحاضرة جماهيرية في جامعة كوبنهاجن بالتعاون مع جمعية علماء المصريات بالدنمارك والناقل الوطني مصر للطيران في كوبنهاجن.

كما ستقوم الهيئة بترتيب زيارات أخرى للدكتور زاهي حواس إلى اليابان والبرتغال.



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