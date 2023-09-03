السياحة التعليمية في مصر| مبادرة جديدة أطلقتها وزارة التعليم العالي.. وهذه شروط ومصروفات الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة القاهرة

أهم مميزات الدراسة في مصر

علوم القاهرة تكشف تفاصيل الدراسة للطلاب الوافدين

جامعة القاهرة تعلن مصروفات الدراسة للطلاب الوافدين بالدولار

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، استراتيجية السياحة التعليمية في مصر، والتي تعد خطوة جديدة من خطوات التنمية في المنظومة التعليمية.

وتهدف السياحة التعليمية إلى جذب أكبر عدد ممكن من الطلاب الوافدين لمتابعة الدراسة داخل مصر حيث يعد هؤلاء الطلاب مصدرا لزيادة الحصيلة الدولارية داخل البلاد بالإضافة إلي تعزيز الروابط الثقافية والحضارية بين الدول.

ولتعزيز السياحة التعليمية في مصر؛ قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إن وزارة الطيران ستقوم بعمل تخفيض 25% للطالب الوافد وأسرته على تذاكر الطيران يحصل عليها الطالب بموجب الكارت الخاص به، وهذا لتشجيع القدوم للدراسة إلى مصر، بالإضافة إلى إطلاق "فيزا تعليمية" والتي فور حصوله عليها يعد الطالب كأنه فى بلده ومن ثم يحصل على جميع الحقوق خلال مدة دراسته.

وأضاف عاشور أنه تم فتح أكاديمية الفنون المصرية والتي تتبع وزارة الثقافة لجميع الطلاب الوافدين للدراسة بها ، وذلك بمنح كاملة وجزئية، بالإضافة إلي القيام بتقديم العديد من التخفيضات بها.

وأشار إلى أنه ستكون هناك تخفيضات كثيرة، ومن بينها 50% تخفيضا على الحفلات والتذاكر التي تتبع وزارة الثقافة، بالإضافة إلى 50% تخفيضا على دور الثقافة، ولكل مراكز الإبداع.

ومن ناحية أخرى، تفتح كليات جامعة القاهرة أبوابها امام الطلاب الجدد المصريين والوافدين والمحولين ، للالتحاق بالبرامج المختلفة كما أعلنت عن شروط التقديم تسهيلا للطلاب، كما تحرص على الاهتمام بالطلاب الوافدين بكافة الكليات والعمل على توفير كافة الخدمات التي يحتاجون لها خلال العام الدراسي سواء لطلاب مرحلة البكالوريوس أو الدراسات العليا ، وذلك لأهمية دور الطلاب الوافدين حيث يعدون سفراء الجامعة داخل بلادهم.

وأعلن الدكتور أحمد عبده الشريف عميد كلية العلوم جامعة القاهرة، عن البرامج الدراسية المتاحة لمرحلة الدراسات العليا بقسم الفيزياء بالكلية، وأن التقديم يستمر حتى ١٥-٩-٢٠٢٣.

وقال الدكتور أحمد عبده الشريف، أن شروط القبول والأوراق والمستندات المطلوبة هي :

١-أصل شهادة البكالوريوس.

٢-أصل شهادة تقديرات الدرجات للسنوات الأربع الدراسية.

٣-أصل شهادة الميلاد.

٤-شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو موافقة هيئة التدريب( فرع البعثات) للوافدين.

٥-عدد(٤) صور شخصيه.

٦-موافقة جهه العمل على التقدم او التفرغ للدراسه.

٧-شهادة المعادلة معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات( لخريجي الجامعات الخاصة).

التقديم للدراسات العليا بجامعة القاهرة للطلاب الوافدين

الوافدين ( غير المصريين) الراغبين في التقديم للدراسات العليا:

التسجيل عن طريق منصة أدرس في مصر عبر الرابط التالي:

Https://admission.study-in-egypt.gov.eg

يتم الاستعلام عن القبول بعد مرحلة التسجيل ثم تسليم الأوراق( أصل فقط) .

وفي إطار متصل كشف الدكتور سامح عبد الفتاح عميد كلية الزراعة جامعة القاهرة، عن قواعد و شروط التقديم لبرامج اللغة الإنجليزية للعام الجامعى 2023-2024، ومصاريف التقديم للطلاب الوافدين.

- أن يكون الطالب مرشحا للكلية عن طريق مكتب التنسيق أو مخولا أو منقول قيده لنفس العام الجامعى أو العام السابق و مستوفيا الحد الأدنى للقبول بالكلية لقطاع الزراعة.

- ألا تقل درجة الطالب فى اللغة الإنجليزية عن ٦٥٪؜ مع مراعاة تخصيص بعض الأماكن لطلاب الشهادات المعتدلة الأجنبية و العربية.

- تكون الدراسة بهذه البرامج من العام الجامعى الأول و التدريس و الامتحانات فيها باللغة الانجليزية.

- عدم قبول تحويل طلاب باقيين لإعادة بالفرقة الأولى أو الثانية بكلياتهم.

- فى جميع حالات التحويل يجب استفتاء شرط الإقامة مع ولى الأمر الشرعى فى النطاق الجغرافى لجامعة القاهرة.

كما أوضح عميد الكلية ، البرامج التى تدرس باللغة الإنجليزية و شروط الالتحاق بها و هى برامج التكنولوجيا الحيوية ، و برنامج الزراعة الدولية و يحتوى على ثلاثة تخصصات رئيسية و يمكن للطالب الالتحاق بأحدها من المستوى الثالث طبقا لرغبته ، برنامج تكنولوجيا تصنيع الأغذية ، برنامج علوم الغابات

المصاريف الخاصة بالطلاب الوافدين