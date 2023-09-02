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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

دار العلوم القاهرة: التقديم بالدراسات العليا ينتهي الأربعاء

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

قال الدكتور أحمد بلبولة عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، إنه قد تم فتح باب القبول للالتحاق ببرامج الدراسات العليا (دبلومات - ماجستير - دكتوراه) للفصل الدراسي الأول للعام الأكاديمي 2023-2024.

وأضاف عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة، أن باب التقديم للدراسات العليا فُتح منذ يوم الأربعاء 16 أغسطس ومستمر حتي الأربعاء 6 سبتمبر، لافتا الى أن التقديم متاح داخل إدارة الكلية وإنهاء ملفات الطلاب للالتحاق ببرامجها، من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الواحدة ظهرا، عدا يومي الأحد والخميس من الساعة 9.30 صباحا إلي الساعة 11.30 صباحا، ولن يتم تلقي الطلبات بعد هذا التوقيت.

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وأكمل أن شروط القبول الالتحاق ببرامج الدبلومات (العامة والخاصة) المطلوبة هي كالتالي:

1- أن يكون المتقدم لبرامج الدبلوم العام في (اللغة العربية وآدابها أو في الدراسات الإسلامية) حاصلا على درجة الليسانس أو البكالوريوس من الجامعات المصرية أو ما يعادلها أو من أي معهد علمي مناظر معترف به.

2- أن يكون المتقدم لبرامج لدبلوم الخاص (الدراسات اللغوية- الدراسات الأدبية والنقدية - الدراسات الإسلامية) من الطلاب الحاصلين على ليسانس دار العلوم بتقدير (مقبول) أو ليسانس دار العلوم تعليم مفتوح جامعة القاهرة فقط بتقدير (مقبول)، أو ليسانس من أي كلية مناظرة لدار العلوم بتقدير (جيد).

3- أن يجتاز المتقدم الاختبار التحريري، والمقابلة الشخصية.

4- أن يجتاز المتقدم دورة أساسيات البحث العلمي بعد نجاحه في الاختبار التحريري (التسجيل للدورة بمركز التدريب اللغوي).

وعلى جانب تلقى الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا مفصلا من الدكتور حسام عبد الفتاح عميد كلية الهندسة، كتبته نخبة من الأساتذة الكبار حول أبرز الجامعات الأمريكية المتقدمة في مجال الدراسات الهندسية والتي تطبق نظام الساعات المعتمدة بنظام يعطي إمكانية التخرج خلال 4 سنوات دراسية للطالب المتميز، خاصة مع الدراسة الإضافية الاختيارية في الفصل الصيفي في 4 فصول دراسية إضافية، مما يفتح المسارات للتقدم أمام الطلاب المتميزين، أما الطالب العادي حسب قدراته فيتخرج في مدة أطول تزيد على أربع سنوات.

وأكد الدكتور محمد الخشت أن جامعة القاهرة ماضية في تطبيق استراتجيتها الجديدة التي اتبعتها في السنوات الأخيرة في التجديد والتطوير في كل مجالات العلوم الطبيعية والإنسانية والاجتماعية، والمتوافقة مع الخطة الاستراتيجية المعلنة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي؛ ولابد من مواكبة الثورة الصناعية الرابعة والخامسة. ووجه الشكر إلى الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي وأحد أكبر قامات مهنة الهندسة والتعليم الهندسي على صدور القرار الوزراي باللائحة الجديدة لكلية الهندسة بجامعة القاهرة الذي وافق عليها المجلس الأعلى للجامعات بناء على تقرير لجنة قطاع الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات،  منوهًا إلى أن التقرير الفني المتخصص من كلية الهندسة انتبه إلى أن التجديد والتطور سمة من سمات الحياة.

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