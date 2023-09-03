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رئيس التحرير
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تعليم

جامعة الدلتا التكنولوجية: نحرص على إيجاد وتوفير فرص عمل للخريجين

الدكتور عربى السيد
الدكتور عربى السيد كشك

نظمت جامعة الدلتا التكنولوجية، برئاسة الدكتور عربى السيد كشك، الاجتماع التحضيري الأول لملتقى التوظيف الأول لخريجي الجامعات التكنولوجية، والذى سيقام يوم 28 سبتمبر الجارى، بحضور عدد من رؤساء مجالس إدارة الشركات والمصانع ورجال الأعمال، الدكتور فرج رجب، منسق عام اللجنة المنظمة للملتقى التوظيفى الأول لخريجي الجامعات التكنولوجية، والدكتور عبد العظيم إسماعيل، عضو اللجنة المنظمة والمنسق العام لجامعة الدلتا التكنولوجية.

ويقام ملتقى التوظيف الأول لخريجي الجامعات التكنولوجية برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

يأتي ذلك فى إطار حرص الجامعة على القيام بدورها في إيجاد وتوفير فرص عمل لخريجي الجامعة وفرص تدريب لطلابها؛ ما يسهم في تعرف الطلاب واحتكاكهم بمؤسسات سوق العمل وتعرفهم على مجالات العمل المختلفة والمهارات المهنية المطلوبة لمختلف المجالات التكنولوجية.

من جانبه، توجه الدكتور عربى كشك، رئيس الجامعة، بخالص الشكر والتقدير إلى وزير التعليم العالي، على تنظيم الملتقى التوظيفي الأول لخريجي الجامعات التكنولوجية، وإلى جميع الشركات والقطاعات التى ستشارك في هذا الملتقى؛ لدورهم الكبير كشريك أساسى فى مواكبة التطورات المستمرة فى المجالات التكنولوجية المختلفة وتعزيز الابتكار، وصقل مهارات الخريجين وربطهم بسوق العمل.

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وأكد رئيس الجامعة جهود الدولة المصرية فى تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة، ما يؤكد أهمية وضرورة العمل كمنهج مستدام لتحسين الوضع الاقتصادى والإجتماعى، وتكاتف جميع القطاعات وتلبية احتياجات سوق العمل، وتيسرًا على القطاع الخاص والشركات والمؤسسات الصناعية لإيجاد العمالة المدربة والمؤهلة من الجامعات التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية هو إمداد سوق العمل الداخلى والخارجى بالتكنولوجيين المدربين والمؤهلين من خلال برامج دراسية تخدم الصناعات المختلفة.

كما دعا رئيس الجامعة، أصحاب الشركات والمصانع ورجال الأعمال لأن تكون جامعة الدلتا التكنولوجية مركزًا للبحث والتطوير وحلقة الوصل بين الطلاب والمجتمع الصناعى، بما يسهم فى حل المشكلات الصناعية لديهم وتطويرها عن طريق مشاريع التخرج ورسائل الماجستير والدكتوراه.

وخلال الاجتماع، تبادل الحضور أطراف الحديث حول اهمية الجامعات التكنولوجية وبرامجها المختلفة التى تخدم المجتمعات الصناعية المختلفة، ومقترحاتهم حول العملية التعليمية وتدريب وتوظيف الطلاب فى شركاتهم التى تضم العديد من التخصصات التكنولوجية، بالإضافة إلى كيفية تحويل وتطبيق أفكار الطلاب ومشاريع تخرجهم إلى مشروعات طلاب على أرض الواقع، والتى تسهم فى توطين الصناعة الوطنية، فضلًا عن برنامج الملتقى وورش العمل المقترحة.

جدير بالذكر أن الملتقى سيساهم فى توعية الشباب باحتياجات سوق العمل، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهنى اللازم، وتوفير فرص عمل وتدريب الطلاب والخريجين فى قطاعات مختلفة، وتقديم خدمات للطلاب، وتوفير وظائف مختلفة، وتقديم ورش عمل على هامش الملتقى فى كل من مهارات كتابة السيرة الذاتية، وزيادة مهارات العرض، والتقديم والمهارات الشخصية وتأهيل الطلاب لبيئة العمل المناسبة لهم.

وسيضم الملتقى معرضًا للمشاريع الابتكارية لطلاب الجامعات التكنولوجية، وورش عمل تستهدف رفع مستوى وعى المجتمع والقطاعات الصناعية.

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