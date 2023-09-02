تنسيق الدبلومات الفنية 2023 .. تعرف على وظائف العمل لخريجي الجامعات التكنولوجية

جامغة الدلتا التكنولوجية : تعيين 6 من أولى دفعات الجامعة معيدين

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية : نتواصل مع طلابنا الخريجين وتم توظيف الكثير

استطاعت الجامعات التكنولوجية أن تجذب كثيرا من الطلاب وتعد الجامعات التكنولوجية من أحدث المسارات التعليمية والتي تمثل رافدًا جديدًا من أنواع التعليم الجامعي داخل مصر، يبحث الجميع الآن عن الجامعات التكنولوجية وسط وعود كثيرة لإحتياج سوق العمل لخريجين الجامعات التكنولوجية.

شهدت مصر اهتماما كبيرا بقطاع التعليم التكنولوجي، وذلك في ظل الدعم غير المسبوق الذي تقدمه القيادة السياسية للتعليم العالي بإنشاء جامعات تكنولوجية جديدة، والتي هي مجهزة للمعايير العالمية، وذلك يدعم خطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من أجل تطوير التعليم الفني والتكنولوجي، وتقديم نظرة مختلفة للمجتمع نحو هذا المسار التعليمى الهام.

تزايد إقبال الطلاب على اختيار مسار التعليم التكنولوجي بالجامعات التكنولوجية بما يتوافق مع المتطلبات الجديدة لسوق العمل، حيث توفر الجامعات التكنولوجية مسارًا جديدًا لخريجي التعليم الفني والعام، لدراسة تخصصات جديدة، مثل: الميكاترونكس، والأوتوترونكس، وتكنولوجيا الكهرباء والإلكترونيات، وتكنولوجيا أنظمة التحكم الصناعية، وتكنولوجيا الميكانيكا، والذكاء الاصطناعي، والأمن السبيراني، وعلوم البيانات، وتكنولوجيا صناعة الملابس الجاهزة، وغيرها من التخصصات التكنولوجية الجديدة.

وبدأت الدراسة بالجامعات التكنولوجية بثلاث جامعات فتحت بدأت الدراسة بها منذ عام 2019 وهم جامعات (القاهرة الجديدة التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية) وتزايد العدد بعد لتنضم إليهم 7 جامعات تكنولوجية هم " جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية - جامعة برج العرب التكنولوجية - جامعة شرق بورسعيد التكنولوجية - جامعة طيبة التكنولوجية - جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية - جامعة سمنود التكنولوجية - جامعة مصر التكنولوجية الدولية".

ومع حلول عام 2023 يكون الرعيل الأول من الجامعات التكنولوجية (القاهرة الجديدة التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية) قد اتم تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية، فهل نجح الطلاب في الالتحاق بسوق العمل.

قال الكتور محمود الشيخ رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الجامعة تحوى بداخلها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة والتي تضم خمس برامج وهم : برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس - برنامج تكنولوجيا الأوتوترونكس والذي يخدم مجال السيارات الكهربائية - برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة - برنامج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات برنامج تكنولوجيا وإنتاج ومعالجة ونقل البترول - برنامج تكنولوجيا وإنتاج ومعالجة ونقل البترول.

واوضح رئيس جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، أن الخريج يضمن وجود فرص عمل بعد تخرجه بنسبة كبيرة، بسبب اتصال الجامعة بالصناعة مباشرةً، وأن الجامعة تعمل علي

الجامعة تعمل علي التواصل مع الطلاب وتعملهم بفرص العمل المتاحة وتمدهم بالخبرات العلمية والمعلومات اللأزمة للتغلب على أي عقبات قد تواجهم بعد التخرج، وأن الجامعة نجحت في توفير فرص عمل لكثير من الطلاب الخريجين.

واضاف أن الجامعة تقوم إيضآ بتدريب الطلاب على كيفية التعامل مع الاخرين داخل المؤسسات الصناعية، وايضآ ندربهم على ريادة الأعمال كي تسمح لهم ان يكونوا رواد اعمال، ويستطيع الطلاب العمل بأيدهم، وتم افتتاح حضانات تكنولوجية جديدة داخل الجامعة ويعد شسئا متميزا داخل الجامعات التكنولوجية لنعلم الطلاب كيفية الابتكار والاختراع والتنفيذ، وأن يكون لديهم شركات صغيرة حتي يكونوا رواد اعمال .

وفي إطار متصل قرر الدكتور عربى السيد كشك، رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية ، تعيين 6 من اولى دفعات الجامعة معيدين بالجامعة، بواقع 2 لكل قسم من الأقسام الثلاثة التي بدأت بها الجامعة من أوائل الدفعات، وتعد أولى دفعاتها وهم برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

تقدم الدكتور عربى السيد كشك رئيس جامعة الدلتا التكنولوجية بالتهنئة إلى أوائل أولى دفعات الجامعة وتعيين عدد ٦ منهم معيدين بالجامعة ،بواقع ٢ لكل قسم من الأقسام الثلاثة التى بدأت بها الجامعة أولى دفعاتها وهم برنامج تكنولوجيا الميكاترونكس، تكنولوجيا الأوتوترونكس، وبرنامج تكنولوجيا المعلومات.

وجاء التعين بناء على الخطة الخمسية التى وافق عليها مجلس الجامعة بجلسته الثالثة المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٢/٦/١٥ لتكليف المعيدين بالكلية وذلك من العام الجامعي ٢٠٢٣ حتى ٢٠٢٧.

ومن جانبه، حثّ الدكتور عربى كشك رئيس الجامعة ،الطلاب علي ضرورة التحلي بالثقة بالنفس وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح، مؤكدًا ان إدارة الجامعة حريصة علي توفير كافة الخدمات اللوجستية للطلاب، وتوفير مناخ تعليمي يساعد على مواكبة أحدث المستجدات العالمية.

كما اكد رئيس الجامعة ان تعيين الأوائل يعمل على تحفيز الطلاب لمزيد من التفوق والتميز ويعد دافعاً لزيادة مساحة دائرة المنافسة الطلابية والذي سيساعد علي تميز العملية التعليمية داخل الجامعة، مشيرًا الى حرص الجامعة على إعداد جيل قادر على تحقيق متطلبات التنمية المستدامة ومواكبة تطورات العصر.

وعلى جانب آخر تطلق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أول ملتقى توظيف للجامعات التكنولوجية، نهاية شهر سبتمبر، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ومشاركة الجامعات التكنولوجية الـ 10 على مستوى الجمهورية.

وأوضح الدكتور أحمد الصباغ مستشار وزير التعليم العالى للتعليم الفني والتكنولوجي، أن الملتقى يتزامن مع تخريج الدفعة الأولى من طلاب الجامعات التكنولوجية يستهدف توعية الطلاب باحتياجات سوق العمل، وتقديم الإرشاد والتوجيه المهني اللازم للطلاب، وتوفير فرص عمل حقيقية للخريجين من خلال أكبر الشركات والجهات المستفيدة، وتعريف قطاعات الصناعة المختلفة والقطاع الخاص بإمكانيات ومهارات طلاب الجامعات التكنولوجية، وبرامجها وثيقة الصلة باحتياجات الصناعة والتنمية.

وأشار الصباغ إلى أن الجامعات التكنولوجية تعمل على الإسهام الفعال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بتوفيرالتعليم التكنولوجي بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل وتحقيق التميز والإبداع والريادة العالمية، ومواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

وأكد أن الملتقى سيضم أهم الشركات المحلية والدولية والجهات والمؤسسات والوزارات التي ترتبط بمجالات عمل الخريجين من مختلف برامج الجامعات التكنولوجية.