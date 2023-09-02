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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تنسيق الدبلومات 2023 .. كليات تقبل طلاب الشهادات الفنية

تنسيق الجامعات
تنسيق الجامعات

 تنسيق الدبلومات الفنية 2023 بدأت أولى خطواته حيث بدأ طلاب الدبلومات الفنية فى أداء اختبارات القدرات للكليات التي تتطلب أداء اختبارات قبل الإلتحاق بها، ويترقب الطلاب انطلاق التنسيق لاستكمال التعليم الجامعي حيث من المتوقع أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل التنسيق كاملة خلال الأيام المقبلة.

ويترقب طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2023 موعد بدء التقديم في تنسيق الدبلومات الفنية والذي من المرتقب أن يبدأ بعد انتهاء تنسيق الثانوية العامة 2023، ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 العديد من التخصصات لنظامي 3 و5 سنوات، ويتاح أمام الطلاب في تنسيق الدبلومات الفنية 2023 نظام 3 سنوات العديد من المسارات التعليمية.

كليات تقبل طلاب الشهادات الفنية 2023

أعلن المجلس الأعلى للجامعات، فتح باب القبول بكليات قطاعات (التجارة – التربية الكليات التي بها شعب تعليم فني – التربية النوعية – الزراعة – السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية – الهندسة – الفنون التطبيقية – الآثار – الفنون الجميلة – التكنولوجيا والتعليم الصناعي)، بتنسيق القبول لطلاب الشهادات الفنية للعام الجامعي الجديد 2023– 2024.

رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 

تتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023 من تنسيق الجامعات 2023 من خلال موقع التنسيق الالكتروني .

يمكن الدخول على رابط تنسيق الدبلومات الفنية ومعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالتنسيق من خلال الرابط التالي: رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2023.

اختبارات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023

وأكدت وزارة التعليم العالي، ضرورة التزام الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات لطلاب الدبلومات الفنية 2023 ، وتقوم بإدخال نتائج الامتحانات مباشرة لكافة الطلاب اللائقين من المتقدمين لهذه الاختبارات بعد التأكد من صحة رقم الجلوس واسم الطالب لخريجي المدارس الفنية الصناعية، وكذلك كود التنسيق واسم الطالب لخريجي المعاهد الفنية الصناعية حتى لا تحدث أخطاء بالنتائج.

ويتم تزويد برنامج التنسيق الإلكتروني بأسماء وبيانات الطلاب الذين اجتازوا هذه الاختبارات ليتم الترشيح بناءً عليها وتكون الكليات مسئولة مسئولية كاملة عن هذه النتائج في خلال الفترة الزمنية المخصصة لذلك؛ حيث لن يعتد بأي نتائج أخري بعد إغلاق موقع التنسيق الإلكتروني لتسجيل الطلاب اللائقين في هذه الاختبارات.

طلاب تنسيق الدبلومات الفنية  طلاب الدبلوم

يتضمن تنسيق الدبلومات الفنية الطلاب الحاصلين على دبلوم نظامي 3 و5 سنوات، دبلوم المدارس الثانوية الفنية (نظام الثلاث سنوات ونظائرها) دبلوم المدارس الثانوية الفنية (التجارية – الصناعية – الزراعية – السياحة والفنادق): وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 60% فأكثر، وكذلك دبلوم المدارس الثانوية الفنية المُتقدمة نظام الخمس سنوات.

ويتضمن تنسيق الدبلومات الفنية 2023 أيضًا طلاب دبلوم المعاهد الفنية التابعة لوزارة التعليم العالي ونظائرها، ويشمل:

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة (التجارية- الصناعية- السياحة والفنادق – الخدمة الاجتماعية)، ودبلوم المعاهد المتوسطة الخاصة التابعة لوزارة التعليم العالي: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 60% فأكثر.

تنسيق الدبلومات الفنية 2023،  دبلوم المعاهد الفنية للتمريض شعبة (تمريض) التابعة للجامعات: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 75% فأكثر

تنسيق الدبلومات الفنية 2023، دبلوم المعاهد الفنية الصحية شعبة (فنيات تمريض) التابعة لوزارة الصحة: وبدأ التنسيق العام الماضي من مجموع 75% فأكثر.

 

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