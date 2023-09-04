ماذا يحدث عند قراءة الدخان قبل النوم؟.. 10 عجائب تجعلك لا تفوتها

لاشك أن حقيقة ماذا يحدث عند قراءة الدخان قبل النوم ؟ ، تعد من الأمور التي تخفى عن الكثيرين، والتي ينبغي معرفتها ، لأن معرفة الفضل تزيد الحرص ومن ثم الاغتنام والفوز ، فصحيح أن سورة الدخان من السور القصيرة المعروفة، إلا أنه مازال هناك من يجهلون فضلها العظيم، ولا تتعدى معلوماتهم عنها تلك المتوفرة بفهرس المصحف من حيث عدد آياتها وبأي جزء ورقم الصفحة ورقم السورة نفسها ، من هنا تأتي أهمية معرفة ماذا يحدث عند قراءة الدخان قبل النوم وهل تجعل 70 ألف من الملائكة تستغفر لك ؟، فلو عرفتها ما تركتها يومًا ولا ليلة.

ماذا يحدث عند قراءة الدخان قبل النوم

ورد أن سورة الدخان لها فضل عظيم للمسلمين، فقد أمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالمداومة على قراءة سورة الدخان ، فمن يقرأها في المساء استغفرت له الملائكة، فعن أبي هريرة قال: قال الرسول عليه الصلاة و السلام: (من قرأ حم الدخان في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك )، وهو حديث ضعيف .

ورد أن قراءتها يومياً قبل النوم تجلب الرزق والخير والبركة في البيت، كما أن قراءة سورة الدخان يوميا وقبل النوم تحث على السعي والعمل، كما أن المحافظة على قراءة سورة الدخان قبل النوم تجعل المسلم في حصن وأمن من الجن والشياطين.

فضل قراءة سورة الدخان قبل النوم

ورد أنه لم يثبت حديث في السنة النبوية يشير إلى فضل قراءة سورة الدخان قبل النوم، وما يتناقله الناس من أحاديث مثل: (من قرأَ حم الدُّخانَ في ليلةٍ أصبحَ يستغفرُ لَهُ سبعونَ ألفَ ملَكٍ)، ومثل: (مَن قرأ حم الدُّخَانَ في ليلةِ الْجُمُعَةِ غُفِرَ له). ومثل: (مَن قرأ حم الدخانَ في ليلةِ الجمعةِ أو يومِ الجمعةِ؛ بنَى اللهُ لهُ بها بيتًا في الجنَّةِ)، كلّها أحاديث ضعيفة جداً، أو موضوعة ولا تصلح للاستشهاد بها في فضائل سورة الدّخان. وعليه فإنّ قراءة سورة الدخان قبل النوم كقراءة أيّ سور القرآن الكريم التي لم يثبت بها فضل معين لتلاوتها قبل النوم تحديداً، وإنما ينال بها القارئ أجر التقرّب إلى الله -تعالى- بقراءة القرآن الكريم.

فضل سورة الدخان

ورد من فضل سورة الدخان ،أنه يشكو الكثير من الناس لتعرضهم لبعض الأشياء التي لا يفقهون تفسيرها، وفي النهاية يدركون أن هناك من قام بفعل السحر لهم، ويتسائل البعض كيف أقوم بإبطال السحر دون الحاجة لشخص آخر، فضل سورة الدخان في كشف السحر ما يلي : المواظبة على قراءة سورة الدخان تجعل الإنسان ذو بصيرة منيرة ويرى ما تم اخفاؤه عنه من أمور تسوءه، كما أنها تكشف الأعداء وتوضح المكائد التي يقوم الآخرين بتدبيرها للشخص، والمواظبة على قراءة سورة الدخان تكفي المؤمن شر السحرة وأعمالهم.

سورة الدخان

تعد سورة الدخان هي سورة مكية نزلت على الرسول صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة، تتناول كأغلب السور المكية الدعوة للإسلام، وتثبيت العقيدة في فلوب المسلمين وتحمل الكثير من الرسائل وتتحدث عن البعث ويوم القيامة، وتقع في الجزء الخامس والعشرون ، وهي السورة رقم أربعة والأربعون، ونزلت بعد سورة الزخرف، ويبلغ عدد آياتها تسع وخمسون آية، ويبلغ عدد كلماتها ثلاثمائة وست وأربعون كلمة، ويبلغ عدد حروفها ألف وأربعمائة وواحد وثلاثون حرفا، وتعتبر سورة الدخان من السور التي لها فضل عظيم.

ما يقرأ قبل النوم

ورد سور وآيات تُقرأ قبل النوم فيما ثبت عن الرسول -صلى الله عليه وسلم - أنه أمر بقراءتها قبل النوم، ومنها ما يأتي: سورة الإخلاص، سورة الفلق، سورة الناس عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (أنَّ النَّبيَّ -صلَّى اللهُ عليه وسلَّم- كانَ إذا أوَى إلى فِراشِهِ كُلَّ لَيْلَةٍ جَمَع كَفَّيْهِ، ثُمَّ نَفَثَ فِيهِما، فَقَرَأَ فِيهِما: (قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ)، و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ)، و(قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ)، ثُمَّ يَمْسَحُ بهِما ما اسْتَطاعَ مِن جَسَدِهِ، يَبْدَأُ بهِما علَى رَأْسِهِ ووَجْهِهِ وما أقْبَلَ مِن جَسَدِهِ، يَفْعَلُ ذلكَ ثَلاثَ مَرَّاتٍ). أواخر سورة البقرة قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (مَن قَرَأَ هاتَيْنِ الآيَتَيْنِ مِن آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ في لَيْلَةٍ كَفَتاهُ).سورتي السجدة والمُلك عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنه- قال: (كانَ لا ينامُ حتى يَقرأَ الم، تَنْزِيلُ السَّجْدَةَ، وتَبارَكَ الذي بِيَدِهِ الْمُلْكُ).سورة الكافرون قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن فضل سورة الكافرون: (إذا أخذتَ مَضجعَكَ من الليلِ فاقْرأْ قُلْ يَا أيُّهَا الْكَافِرُونَ ثمَّ نَمْ على خاتِمَتِها فإنَّها بَراءةٌ من الشِّركِ).سورتي الزمر والإسراء عن عائشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- قالت: (كانَ النَّبيُّ -صلَّى اللَّهُ عليهِ وسلَّمَ- لا ينامُ حتَّى يقرأ الزُّمرَ وبني إسرائيلَ).آية الكرسي قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (من قرأ آيةَ الكرسيِّ في ليلةٍ لم يزَلْ عليه من اللهِ حافظٌ ولا يقربُه شيطانٌ حتى يُصبحَ).