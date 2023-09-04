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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس نادي ليون 36 النيجيري: الزمالك لم يتواصل لحل أزمة إيقاف القيد

صدى البلد

كشف الحاجي غفار لياميد رئيس نادي ليون 36 النيجيري، عن عدم وجود اي تواصل من مسئولي نادي الزمالك معه بشأن الرعاية المستحقة في صفقة سامسون أكينولا، مهاجم الفريق الأبيض.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد تلقى خطابا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإيقاف القيد لنادي الزمالك مجددًا بسبب شكوى جديدة من نادي ليون 36 النيجيري الذي طلب حق الرعاية في سامسون.

وأكد لياميد : "أن نادي ليون 36 يستحق الحصول على 11،842 دولار وأنه لا يمكن للزمالك أن يستأنف عن حظر الانتقالات، وسيتم فتح القيد مباشرة بعد دفع الأموال المستحقة.

وكان الزمالك ضم سامسون أكينولا، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من كاراكاس الفنزويلي لمدة أربعة مواسم مقابل 900 ألف دولار تسدد على دفعات.

ويحصل اللاعب على مبلغ 2 مليون و423 ألف دولار مقسمة على أربع مواسم حيث يحصل في الموسم الأول على 576 ألفًا و930 دولارًا، حيث يحصل اللاعب في القسط الأول على 269 ألفًا و230 دولارًا ثم يحصل على باقي الموسم الأول على عشرة أقساط كل قسط 30 ألفًا و770 دولارًا.
 

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