إزاي تشتري عربية جديدة بـ صورة البطاقة وتستلمها؟

ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا أدي الي حدوث حالة رقود في عملية بيع السيارات الجديدة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق مما أدي الكثير من المقبلين علي الشراء من توخي حذرهم والمتباطئ في عملية الشراء بسبب الأسعار التي ارتفعت بطريقة جنونية .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

أدي ارتفاع أسعار السيارات الي امتناع الكثير من المواطنين عن الأقبال علي شراء السيارات الجديدة، ومن هنا لجا الكثير من وكلاء السيارات والموزعين من أطلاق برامج تقسيط من أجل انعاش عملية بيع السيارات الجديدة ، بالإضافة الي تقديم كافة التسهيلات التي من شانها العمل علي راحة المقبلين علي شراء السيارات الجديدة .

- كيف يمكن شراء سيارة جديدة بالبطاقة

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

تم عرض سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 للبيع عن طريق التقسيط من خلال احد المعارض ، ويتم دفع مقدم السيارة الذى تم تحديده من قبل المعرض، بالإضافة الي صورة البطاقة الشخصية ، ولا يتم حظر بيع السيارة ، ويتم تسليمها للعميل في حال أنهاء كافة الإجراءات الأزمة .

- محرك سوزوكي إسبريسو

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

تستخدم سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 محرك سعة 1000 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 90 نيوتن/متر، وتخرج قوة تصل الي 67 حصان، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 14.3 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 27 لتر .

- سعر إسبريسو الهاتشباك

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

تتوافر سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق المصري للسيارات بفئة واحدة ، ويصل سعرها الي 364 ألف جنيه .