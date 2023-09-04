عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

إزاي تشتري عربية جديدة بـ صورة البطاقة وتستلمها؟

سوزوكي إسبريسو موديل
سوزوكي إسبريسو موديل 2022

ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا أدي الي حدوث حالة رقود في عملية بيع السيارات الجديدة، حيث ارتفعت الأسعار بشكل غير مسبوق مما أدي الكثير من المقبلين علي الشراء من توخي حذرهم والمتباطئ في عملية الشراء بسبب الأسعار التي ارتفعت بطريقة جنونية .

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

سوزوكي سويفت هاتشباك يابانية زيرو بـ 600 ألف جنيه | صور

بعد غياب .. سوزوكي تطرح فرونكس وفيتارا خلال أيام.. صور

أدي ارتفاع أسعار السيارات الي امتناع الكثير من المواطنين عن الأقبال علي شراء السيارات الجديدة، ومن هنا لجا الكثير من وكلاء السيارات والموزعين من أطلاق برامج تقسيط من أجل انعاش عملية بيع السيارات الجديدة ، بالإضافة الي تقديم كافة التسهيلات التي من شانها العمل علي راحة المقبلين علي شراء السيارات الجديدة .

- كيف يمكن شراء سيارة جديدة بالبطاقة

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

تم عرض سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 للبيع عن طريق التقسيط من خلال احد المعارض ، ويتم دفع مقدم السيارة الذى تم تحديده من قبل المعرض، بالإضافة الي صورة البطاقة الشخصية ، ولا يتم حظر بيع السيارة ، ويتم تسليمها للعميل في حال أنهاء كافة الإجراءات الأزمة .

- محرك سوزوكي إسبريسو

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

تستخدم سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 محرك سعة 1000 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتحتاج الي 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 90 نيوتن/متر، وتخرج قوة تصل الي 67 حصان، وتصل الي سرعة 100 كم/ساعة في 14.3 ثانية، ويصل سعة خزان وقودها الي 27 لتر .

- سعر إسبريسو الهاتشباك

سوزوكي إسبريسو موديل 2022

تتوافر سيارة سوزوكي إسبريسو موديل 2022 فئة السيارات الهاتشباك داخل السوق المصري للسيارات بفئة واحدة ، ويصل سعرها الي 364 ألف جنيه .

شراء السيارات الجديدة سيارة جديدة محرك سوزوكي إسبريسو سوزوكي اسبريسو سعر إسبريسو الهاتشباك سعر إسبريسو سيارة سوزوكي اسبريسو موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات

نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 | نسبة النجاح 89.04% والتظلمات غدا

400 جنيه|الذهب يقفز من جديد وهذا سعر عيار 21 الآن بمحلات الصاغة

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

400 قرش| زلزال يضرب الدولار في السوق السوداء.. ماذا حدث بعد قرار الحكومة والبريكس؟

قرار مفاجئ من محمد صلاح بشأن الانتقال لـ اتحاد جدة السعودي

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

رابط مجاني .. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

موضوعات متعلقة

سوزوكي سويفت هاتشباك يابانية زيرو بـ 600 ألف جنيه | صور

بـ 600 ألف جنيه..سيارات هاتشباك كسر زيرو للشباب | صور

سيارات شيري السيدان و الـ SUV موديل 2024 | تباع بهذه الأسعار

هيونداي النترا 2024 تظهر لأول مرة بمواصفات جديدة

ميتسوبيشي أتراج اليابانية 2023 بـ 550 ألف جنيه

أولى سيارات Polestones بـ مليون 489و ألف جنيه.. صور

مواصفات وسعر Denza D9 الكهربائية 2024.. صور

مستقبل أسعار السيارات في مصر بعد الانضمام لـ مجموعة بريكس.. تفاصيل

ترشيحاتنا

أول مقابلة منذ وقف موسكو صفقة الحبوب.. أردوغان يصل سوتشي للقاء بوتين

للطلاب الجدد ..حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023 والمستندات المطلوبة

يذنبون برجاء التوبة.. علي جمعة يحذر من 6 أفعال تفسد القلوب

صفقه بـ 3,5 مليون جنيه.. إحباط ترويج 500 طربة حشيش في السويس

وكالة الطاقة الذرية: تراجع إجمالي مخزون اليورانيوم المخصب لدى إيران

بسبب اجتياح إعصار دانا.. شاهد| فيديوهات مرعبة من إسبانيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابتعد عن شرائها.. تحذير من نوع زجاجات المياه للمدارس تصيب طفلك بالسرطان

رقة وجمال.. فستان ياسمين الخطيب يشعل السوشيال ميديا

طريقة عمل سمك من المطبخ الهندي| مذاق لا يقاوم

فستان منى زكي الأحمر يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

فيديو

بكاء مذيعة شهيرة بسبب منى زكي.. تفاصيل بالفيديو

قرار من شعبة الذهب | ومفاجأة في الدولار .. فيديو

بسبب إيمان البحر درويش.. بلاغ للنائب العام ضد حسن شاكوش| فيديوجراف

شيرين شيكاغو أول مدربة دراجات نارية للفتيات أعرف حكايتها..فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ