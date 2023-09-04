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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوزوكي سويفت هاتشباك يابانية زيرو بـ 600 ألف جنيه | صور

سوزوكي سويفت موديل
سوزوكي سويفت موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

يتوافر داخل السوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من الطرازات اليابانية ، التي يرغب المواطنون في شرائها ، وذلك بفضل ما تحتوي عليه من مميزات وتكنولوجيات متطورة، حيث تم توافر تلك الإصدارات لدي الوكلاء والموزعين المصريين رغم الصعوبات والمشاكل التي واجهها قطاع صناعة السيارات عالميا .

مقصورة سوزوكي سويفت موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري 

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تعرض قطاع صناعة السيارات الجديدة عالميا إلى عدة مشاكل أثرت على إنتاج السيارات الجديدة وتوافرها منها، عدم استقرار سعر الدولار ، وعدم توافر العديد من أجزاء السيارات التي تدخل في صناعة السيارات مثل الرقائق الإلكترونية .

سوزوكي سويفت موديل 2022

- وسائل السلامة بـ سوزوكي سويفت

زودت سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 الهاتشباك بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حزام أمان، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للسيارات ، وإنذار ضد السرقة ، ونظام مانع الانغلاق للفرامل ABS ، ونظام وتوزيع قوة الفرملة على العجلات EBD ، ونظام التحكم الإلكتروني في الثبات ESP ، ووسائد هوائية .

- سعة محرك سوزوكي سويفت

سوزوكي سويفت موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري 

قوة سيارة سوزوكي سويفت اليابانية تصل الي 84 حصانا، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1200 سي سي ، وتتسارع السيارة من وضع الثبات وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.9 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات، وتحتاج سوزوكي سويفت الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك ، وتخرج عزم دوران يصل الي 107 نيوتن/متر، ويصل سعة خزان وقودها الي 37 لترا .

- سعر سوزوكي سويفت الجديدة

تتوافر سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 للبيع داخل السوق المصري للسيارات بفئتين :

سوزوكي سويفت موديل 2022

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 تباع بسعر 604.900 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 تباع بسعر 624.900 ألف جنيه .

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