بعد غياب .. سوزوكي تطرح فرونكس وفيتارا خلال أيام.. صور

أعلنت شركة سوزوكي للسيارات عن طرازين جديدين من سياراتها ، سيتم طرحهم بالأسواق خلال الأيام القادمة ، خصوصا أن سوزوكي غابت فترة عن سوق السيارات المصري ولم تتيح إي من طرازاتها من فترة ولكن عادت سوزوكي للسوق المصري بسيارتين جديدتين من فئة السيارات الـ SUV الرياضية .

ويجري وكيل سوزوكي في مصر الآن استعداداته تمهيدا لطرح السيارتين لأول مرة بالسوق المصري ومنهم سيارة سوزوكي فرونكس التي تظهر لأول مرة بالسوق المصري ، وسوزوكي جراند فيتارا :

سوزوكي فرونكس الجديدة

1 - محرك سوزوكي فرونكس الجديدة

سوزوكي فرونكس الجديدة

وتحصل سيارة سوزوكي فرونكس الـ SUV الجديدة علي قوتها من محرك 1000 سي سي تيربو، ، وتنتج قوة 99 حصان، وعزم دوران يصل الي 148 نيوتن/متر، ، مدعومة بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وبها محرك أيضا سعة 1200 سي سي ، ينتج قوة 89 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 113 نيوتن/متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سرعات .

2- محرك سوزوكي جراند فيتارا

سوزوكي جراند فيتارا

وزودت سيارة سوزوكي جراند فيتارا بمحرك سعة 1500 سي سي مدعوم بنظام هجين 12 فولت ، وبها بطارية ليثيوم أيون قوتها 101 حصان ، وتخرج عزم دوران 135 نيوتن/متر، ، متصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، وتتوافر بمحرك ايضا سعة 1500 سي سي بجانب المحرك الكهربائي ينتجوا قوة مجمعة تصل الي 114 حصان، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، متصل بها ناقل حركة أوتوماتيك من فئة CVT مكون من 6 سرعات .

سوزوكي جراند فيتارا

الجدير بالذكر أن سوزوكي غابت فترة عن سوق السيارات المصري للجديد ، والان تعود من خلال تقديم سيارتين جديدتين من فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .