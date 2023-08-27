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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار موديلات سوزوكي بـ مصر| صور

أسعار موديلات سوزوكي
أسعار موديلات سوزوكي في مصر

اختلفت أسعار السيارات الجديدة عدة مرات خلال الفترة الماضية، وحتي الآن لم تستقر تغيرات أسعار السيارات المستمرة من قبل الشركات المصنعة نتيجة عدة عوامل هامة أثرت علي سعر السيارات عالميا، منها عدم استقرار سعر الدولار، بالإضافة الي عدم توافر الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صناعة السيارات الجديدة .

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تبدأ من 180 ألف جنيه.. أخر أسعار سوزوكي 2024 في مصر


- يعرض موقع صدى البلد الإخباري أحدث أسعار موديلات سوزوكي في مصر خلال 2023 :


1- سوزوكى اسبريسو الهاتشباك

زودت سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2022 بمحرك سعة 1000 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال، وتنتج قوة 67 حصان، وعزم دوران 90نيوتن/متر، وتستهلك 4.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقودها الي 27 لتر وتتسارع من 0-100 كم/ساعة في 14.3 ثانية.

سوزوكى اسبريسو موديل 2022 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري


تباع سيارة سوزوكى اسبريسو موديل 2022 الهاتشباك داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 364 ألف جنيه .


2- سوزوكى سويفت ديزاير السيدان

تتسارع سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 13.2 ثانية، وبها محرك سعة 1200 سي سي ، وتنتج قوة 85 حصان، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وتحتاج الي 5.5 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج قوة 85 حصان، وعزم دوران يصل الي 113 نيوتن/متر.

سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 


الفئة الأولي من سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 تباع بسعر 429 ألف جنيه .


الفئة الثانية من سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 تباع بسعر 529 ألف جنيه .


الفئة الثالثة من سيارة سوزوكى سويفت ديزاير موديل 2022 تباع بسعر 544 ألف جنيه .


3- سوزوكي سويفت موديل 2022

يصل سعة خزان وقود سيارة سوزوكي سويفت موديل 2022 الي 37 لتر، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 5 سرعات، وتستهلك 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1200 سي سي ، وتخرج قوة 84 حصان، وعزم دوران 107 نيوتن/متر.

سوزوكي سويفت موديل 2022

سعر سوزوكي سويفت موديل 2022 يصل الي 604 للفئة الأولي .

سعر سوزوكي سويفت موديل 2022 يصل الي 624 للفئة الثانية .

4- سوزوكي سياز موديل 2022

تخرج سيارة سوزوكي سياز السيدان عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وبها محرك يصل سعة الي 1500 سي سي ، وتستخدم ناقل حركة اوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج قوة 104 حصان، وتتسارع سوزوكي سياز من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12 ثانية .

 سوزوكي سياز موديل 2022

تتوافر سيارة سوزوكي سياز موديل 2022 بأسعار تبدا من 634 ألف جنيه، وتصل الي 684 ألف جنيه .


5- سوزوكي إرتيجا الـ SUV

تحتاج سوزوكي إرتيجا موديل 2022 الي 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 138 نيوتن/متر، وقوة 104 حصان .

سوزوكي إرتيجا موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري

سعر سيارة سوزوكي إرتيجا موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 829 ألف جنيه .

6- سوزوكي بالينو موديل 2023

تستمد سيارة سوزوكي بالينو قوتها من محرك سعة 1400 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.6 ثانية، وتنتج عزم دوران يصل الي 130 كم/ساعة، وقوة 95 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 170 كم/ساعة .

سوزوكي بالينو موديل 2023 داخل سوق السيارات

تأتي سيارة سوزوكي بالينو موديل 2023 داخل سوق السيارات بسعر 800 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة ، وأداء محركها .

7- سوزوكي فيتارا الـ 4×4

جهزه سيارة سوزوكي فيتارا موديل 2023 بمحرك سعة 1600 سي سي، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 6 سرعات، وتحتاج الي 5.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل الي 156 نيوتن/متر، وقوة 120 حصان، وتتسارع من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 13 ثانية .

سوزوكي فيتارا الـ 4×4

الفئة الأولي تباع بسعر 899 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر 909 ألف جنيه .

8- سوزوكى جيمنى الجيب

تحتاج سيارة سوزوكى جيمنى موديل 2023 الي 6.8 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وبها محرك سعة 1500 سي سي ، وتتسارع من وضوع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك ، وتنتج قوة 102 حصان، وعزم دوران 130 نيوتن/متر .

سوزوكى جيمنى موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة سوزوكى جيمنى موديل 2023 سعرها 984 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكى جيمنى موديل 2023 سعرها 994 ألف جنيه .

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