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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لمختلف التضاريس.. سعر سوزوكي جيمنى 2023 بمصر| صور

سوزوكي جيمني موديل
سوزوكي جيمني موديل 2023  بالسوق المحلي

يبحث الشباب المصري عن سيارات ذات تصميم مميز ورياضي، ومحركات قوية تساعدهم علي التنقل بسهولة في مختلف التضاريس، ودائما ما يفضل الشباب الدخول الي الصحراء من اجل التخييم ، وقضاء أوقات ممتعة من أصدقائهم ، وبالتالي يحتاجون الي سيارات تحتوي علي مميزات وتكنولوجيات تساعدهم علي قضاء تلك الأغراض بسهولة وبدون مشقة .

 سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023  بالسوق المحلي

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سوزوكي جيمنى موديل 2023 ن وتنتم جيمني الي فئة السيارات الـ SUV صغيرة الحجم داخل سوق السيارات المصري :

مقصورة  سوزوكي جيمني موديل 2023  بالسوق المحلي

- محرك سوزوكي جيمني الـ SUV

 سوزوكي جيمني موديل 2023  بالسوق المحلي

تتسارع سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتحتاج جيمني الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1500 سي سي ، وتعمل بقوة الدفع الرباعي، وتنتج قوة 102 حصان، وعزم دوران 130 نيوتن/متر ، وتصل سرعة جيمني الجيب القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار جيمني موديل 2023

 سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023  بالسوق المحلي

تتواجد سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات :

الباب الخلفي لـ سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023  بالسوق المحلي

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 سعرها 475 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 سعرها 984 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 سعرها 994 ألف جنيه .

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