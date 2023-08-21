لمختلف التضاريس.. سعر سوزوكي جيمنى 2023 بمصر| صور

يبحث الشباب المصري عن سيارات ذات تصميم مميز ورياضي، ومحركات قوية تساعدهم علي التنقل بسهولة في مختلف التضاريس، ودائما ما يفضل الشباب الدخول الي الصحراء من اجل التخييم ، وقضاء أوقات ممتعة من أصدقائهم ، وبالتالي يحتاجون الي سيارات تحتوي علي مميزات وتكنولوجيات تساعدهم علي قضاء تلك الأغراض بسهولة وبدون مشقة .

سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 بالسوق المحلي

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سوزوكي جيمنى موديل 2023 ن وتنتم جيمني الي فئة السيارات الـ SUV صغيرة الحجم داخل سوق السيارات المصري :

مقصورة سوزوكي جيمني موديل 2023 بالسوق المحلي

- محرك سوزوكي جيمني الـ SUV

سوزوكي جيمني موديل 2023 بالسوق المحلي

تتسارع سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 من 0 وصولا الي 100 كم/ساعة في 12.6 ثانية، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 4 سرعات، وتحتاج جيمني الي 6.8 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1500 سي سي ، وتعمل بقوة الدفع الرباعي، وتنتج قوة 102 حصان، وعزم دوران 130 نيوتن/متر ، وتصل سرعة جيمني الجيب القصوى الي 180 كم/ساعة .

- أسعار جيمني موديل 2023

سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 بالسوق المحلي

تتواجد سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بـ 3 فئات :

الباب الخلفي لـ سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 بالسوق المحلي

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 سعرها 475 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 سعرها 984 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سوزوكي جيمني موديل 2023 سعرها 994 ألف جنيه .