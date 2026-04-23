وضعت عليها الملابس بالدولاب.. الإعدام شنقًا للمتهمة بإنهاء حياة ابنتها الرضيعة بالبحيرة

قضت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة 13، اليوم الخميس، بالإعدام شنقًا على المتهمة مي.إ.م.ح، 23 عاما، ربة منزل، عما نسب إليها والزمتها بالمصاريف الجنائية، لقيامها بقتل ابنتها الرضيعة كيان، بوضع الملابس عليها في دولاب منزلها بقرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة.

وكانت المحكمة برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعلة، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين: هشام شريف البسيوني، تامر أحمد عشرة، مصطفي أحمد سليمان، قررت في جلستها الماضية بتاريخ 16 مارس الماضي، بإحالة أوراق المتهمة لمفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي، وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم.

وشهدت قرية درشابة التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، واقعة إخفاء ربة منزل ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر داخل الدولاب، وذلك لاتهام خطيبها السابق بخطفها وقتلها، للانتقام منه لوجود خلافات بينهما، وأبلغت بتغيب الصغيرة، وعقب رجعوها المنزل وجدتها جثة.

تعود تفاصيل الواقعة إلى 30 سبتمبر 2025 عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، يفيد بقيام ربة منزل بالإبلاغ عن تغيب ابنتها البالغة من العمر 6 أشهر عن المنزل، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ وبالفحص تم العثور على جثة الطفلة داخل الدولاب.

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة، وتم العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.