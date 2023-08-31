أخبار السيارات| كيف تتجنب مشاكل الفرامل؟.. وأشهر ماركات سوزوكي في مصر

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تشتهر العلامة التجارية اليابانية سوزوكي بإنتاج السيارات الاقتصادية وتعتبر سيارة بالينو أحد أشهرها على الإطلاق، حيث تتأتي بتصميم سيدان، ومجموعة من الكماليات.

تنتمي السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 لفئة الهاتشباك وتتميز بتصميمها البسيط والمميز، وتعتبر واحدة من أشهر السيارات الألمانية الاقتصادية التي تم إطلاقها في السوق المصري.

ترتكز وظيفة نظام الفرامل في إيقاف السيارة في الوقت والمكان المناسب، وذلك عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل، ما يسبب احتكاكا بين تيل الفرامل وديسك الفرامل ينتج عنه إيقاف السيارة.

تعتبر سيارات الهاتشباك من أشهر أنواع السيارات وأكثرها مبيعاً بالسوق المصري، حيث تتوفر بالعديد من المواصفات والتجهيزات الفاخرة.

تعتبر سيارة سيات ابيزا موديل 2023 أحد أشهر إصدارات الهاتشباك في السوق المصرية، وتقدم بفئتين هما REFERENCE و FR .