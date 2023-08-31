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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| كيف تتجنب مشاكل الفرامل؟.. وأشهر ماركات سوزوكي في مصر

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

سعرها 100 ألف جنيه فقط.. أشهر سيارات سوزوكي في مصر

تشتهر العلامة التجارية اليابانية سوزوكي بإنتاج السيارات الاقتصادية وتعتبر سيارة بالينو أحد أشهرها على الإطلاق، حيث تتأتي بتصميم سيدان، ومجموعة من الكماليات.

 

للعائلات .. فولكس فاجن بـ 130 ألف جنيه

تنتمي السيارة فولكس فاجن بولو موديل 1999 لفئة الهاتشباك وتتميز بتصميمها البسيط والمميز، وتعتبر واحدة من أشهر السيارات الألمانية الاقتصادية التي تم إطلاقها في السوق المصري.

 

كيف تتجنب مشاكل الفرامل في سيارتك؟ .. اعرف الطريقة

ترتكز وظيفة نظام الفرامل في إيقاف السيارة في الوقت والمكان المناسب، وذلك عندما يضغط السائق على دواسة الفرامل، ما يسبب احتكاكا بين تيل الفرامل وديسك الفرامل ينتج عنه إيقاف السيارة.

 

5 سيارات هاتشباك موديل 2023 تبدأ من 820 ألف جنيه

تعتبر سيارات الهاتشباك من أشهر أنواع السيارات وأكثرها مبيعاً بالسوق المصري، حيث تتوفر بالعديد من المواصفات والتجهيزات الفاخرة.

 

سعر سيات ابيزا موديل 2023

تعتبر سيارة سيات ابيزا موديل 2023 أحد أشهر إصدارات الهاتشباك في السوق المصرية، وتقدم بفئتين هما REFERENCE و FR .

سوزوكي مصر فولكس فاجن الفرامل هاتشباك ابيزا

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