الجوع ينهك أجساد اللاجئين السودانيين في تشاد.. فيديو

عرضت فضائية “يورونيوز” مقطع فيديو بعنوان، الجوع ينهك أجساد اللاجئين السودانيين في تشاد.

ووفقا للمقطع، يعاني الكثير من اللاجئين السودانيين الجوع خلال تواجدهم فى تشاد.

وفى سياق متصل، لقي 25 مدنياً مصرعهم في هجمات بالخرطوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث لم تظهر أي علامات على تراجع أعمال العنف بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الحرب.

قال مصدر طبي، لصحيفة الجارديان البريطانية، إن خمسة مدنيين لقوا حتفهم يوم الأحد عندما سقطت قنابل على منازلهم في العاصمة السودانية، بعد يوم من غارة جوية في جنوب المدينة أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل.