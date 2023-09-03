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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السودان.. القضاء على 25 مدنياً إثر هجمات بـ الخرطوم

صدى البلد

قُتل 25 مدنياً في هجمات بالخرطوم خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث لم تظهر أي علامات على تراجع أعمال العنف بعد ما يقرب من خمسة أشهر من الحرب.

 

قال مصدر طبي، لصحيفة الجارديان البريطانية، إن خمسة مدنيين لقوا حتفهم يوم الأحد عندما سقطت قنابل على منازلهم في العاصمة السودانية، بعد يوم من غارة جوية في جنوب المدينة أسفرت عن مقتل 20 شخصا على الأقل.

 

قال سكان إن المدينة تعرضت للقصف المدفعي والصواريخ مرة أخرى يوم الأحد.

 

بحسب ما نشرته الجارديان البريطانية، فإن حصيلة ضحايا القصف الجوي، يوم السبت، ارتفعت إلى 20 مدنياً. وأضافت إن الضحايا بينهم طفلان، ولم يتم تسجيل المزيد من الوفيات لأنه "لم يكن من الممكن نقل جثثهم إلى المستشفى لأنهم أصيبوا بحروق شديدة أو تمزقوا إلى أشلاء في القصف".

 

منذ اندلاع القتال بين الجيش النظامي وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في 15 أبريل، قُتل حوالي 5000 شخص، وفقًا لتقديرات مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها.

 

تسيطر القوات المسلحة السودانية على السماء وتنفذ غارات جوية منتظمة، بينما يسيطر مقاتلو قوات الدعم السريع على شوارع العاصمة.

 

اتهمت الدول الغربية القوات شبه العسكرية والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب أعمال قتل على أساس عرقي في منطقة دارفور بغرب البلاد، وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا جديدا في جرائم حرب مزعومة.

 

يحتاج أكثر من نصف سكان السودان البالغ عددهم 48 مليون نسمة إلى المساعدات الإنسانية والحماية، كما أن 6 ملايين "على بعد خطوة واحدة من المجاعة"، وفقاً للأمم المتحدة.

 

تقول الأمم المتحدة إنها تمكنت من إيصال المساعدات إلى الملايين من المحتاجين على الرغم من انعدام الأمن والنهب والعقبات البيروقراطية. تقول إن الحرب أدت إلى نزوح حوالي 3.8 مليون شخص داخليا، كما عبر مليون آخرون الحدود إلى البلدان المجاورة.

 

من بين النازحين ما يقرب من 2.8 مليون شخص من الخرطوم، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. ويمثل هذا أكثر من نصف سكان العاصمة قبل الحرب، الذين كان عددهم حوالي 5 ملايين نسمة.

 

السودان حرب الجيش السوداني وميليشيات الدعم السريع

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