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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

صدى البلد

تحدث حسن شحاتة المدير الفني السابق لمنتخب مصر، قائلا إنه حزين للغاية مما حدث معه من قبل فى مسألة إختياره مدرب مرة أخري للمنتخب، وبعد أكثر من اتصال ومفاوضات تمت من أجل عودته .

وقال حسن شحاتة فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" للأسف أنا اتضحك عليا مرتين، وفى المرتين كان لي اتصال مع وزير الرياضة من أجل التواجد فى منصب المدير الفني لمنتخب مصر، والمرتين بعد الإتفاق معي كنت أنتظر توقيع العقد فقط، ولكن فى النهاية أري اسم أخر يتولي المهمة.

وأضاف:" أنا اتضحك عليا، لذلك ابتعدت عن كل شئ عن الكرة المصرية بشكل كبير لأن حزنت بجد، ولا أعلم سر تفضيل أى مدرب عني، بعد الإنجازات التى حققتها ، أنا الحمدلله أكثر شخص توليت تديب منتخب مصر جعل العالم كله يتكلم عن المنتخب وتحقيق ثلاث بطولات لإفريقيا وسط أفضل الأجيال فى الكرة الإفريقية بعدم وجود محترفيين.

وأتم:" أنا بالطبع  أشعر بالحزن بعدما يتم إبلاغي أنى مدرب لمنتخب مصر مرتين ثم يأتي مدرب أخر ، وعندما فى مرة قمت بالسؤال عن سر التراجع قيل لى أسأل وزير الرياضة، حقيقي أنا حزين للغاية ، ولذلك قررت البُعد عن الكرة المصرية لسنوات.

الشباب والرياضة منتخب مصر المدير الفني السابق لمنتخب مصر المدير الفني لمنتخب مصر

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