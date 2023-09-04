حسن شحاته: عضويتي في الزمالك اتلغت .. وهذه رسالتي لمحمد صلاح

أكد الكابتن حسن شحاتة نجم الزمالك السابق والمدير الفني لمنتخب مصر السابق أن الوضع الحالي في الزمالك يسبب حزنا لجماهيره؛ بسبب حالة عدم الاستقرار المالي والإداري التي تضرب النادي بصفة عامة خلال الفترة الأخيرة.

وتابع شحاته عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج حضرة المواطن على قناة الحدث اليوم قائلا: الموقف الحالي صعب جداً، مشيراً إلى أن أبناء النادي لا يستطيعوا أن يتأخروا عنه في أي وقت يحتاج فيه النادي الى أولاده.

وأضاف شحاته أن عضويته في نادى الزمالك تم إلغاؤها منذ فترة على الرغم من أنه لم يكن عليه أي مديونيات، إلا أنه يعمل الآن على إعادتها.

وأوضح ان أكثر شيء يسبب إزعاجا لأى شخص سيتولى زمام الأمور الآن هو فكرة المديونيات الضخمة على النادي .

ووجه شحاته رسالة لنجم مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح قائلا: استمر في الدوري الإنجليزي لأنه أفضل قرار.