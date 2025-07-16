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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احترس منها.. أطعمة تسبب السرطان

السرطان
السرطان
اسماء محمد

يعد السرطان من أخطر الأمراض التي تصيب الإنسان لذا يجب الابتعاد عن العوامل التي تزيد احتمالات الإصابة به.


ووفقا لما جاء فى موقع “  Verywell” نكشف لكم الأطعمة التي تزيد من  خطر الإصابة بالسرطان.

اللحوم المصنعة


يتم تمليح اللحوم المصنعة أو معالجتها أو تخميرها أو تدخينها أو خضوعها لخطوات أخرى لتعزيز النكهة أو تحسين مدة تخزينها. 

تُصنّف اللحوم المصنّعة ضمن المواد المسرطنة من المجموعة الأولى ، لأن بعض مكوناتها معروفة بأنها تُسبب السرطان وتتضمن بعض طرق معالجة اللحوم، مثل المعالجة، إضافة النترات والنتريت ، مما قد يؤدي إلى تكوين مواد كيميائية قد تُسبب السرطان في اللحوم .

يرتبط استهلاك اللحوم المصنعة ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم وتُظهر الأبحاث أن هذا الارتباط أقوى في حالة نقانق الإفطار مقارنةً بلحوم الغداء 

اللحوم الحمراء


يُعتقد أن بعض المركبات والحديد الهيمي في اللحوم الحمراء تُعزز نمو الأورام السرطانية و يرتبط تناول اللحوم الحمراء ارتباطًا وثيقًا بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم ، ويزداد الخطر مع زيادة كمية اللحوم الحمراء وتكرار تناولهاكما ترتبط طريقة طهي اللحوم الحمراء، مثل الشواء أو الشواء على الفحم، بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. 

يرتبط تناول اللحوم الحمراء ارتباطًا وثيقًا بارتفاع خطر الإصابة بمعظم سرطانات المعدة وسرطان الثدي . وترتبط بعض المركبات الموجودة في اللحوم الحمراء ارتباطًا وثيقًا بسرطان البنكرياس.

الأطعمة المقلية
أثناء عملية القلي، يخضع الطعام والزيوت لتغيرات كيميائية، مكونةً مواد قد تُسبب السرطانوقد أظهرت الدراسات التي تربط استهلاك الطعام المقلي بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان نتائج متباينة، مع أن الطعام المقلي يرتبط بزيادة خطر الإصابة بسرطان المعدة .

الأطعمة المطبوخة أكثر من اللازم


ارتبط قلي أو شواء اللحوم والدواجن ولحم الخنزير والأسماك على درجات حرارة عالية على لهب مكشوف بزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي والقولون والكبد والرئة والبروستاتا وأنواع أخرى من السرطان في دراسات أجريت على الحيوانات ويُنتج طهي هذه الأطعمة على درجات حرارة عالية مواد كيميائية قد تزيد من خطر الإصابة بالسرطان .

يرتبط شواء أنواع معينة من اللحوم الحمراء، بما في ذلك شرائح اللحم، والهامبرجر، والنقانق، في درجات حرارة عالية بزيادة خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. 

السكر والكربوهيدرات المكررة


رُبط الإفراط في تناول السكر بتطور بعض أنواع السرطان، بما في ذلك سرطان الثدي ، وسرطان القولون والمستقيم ، وسرطان البنكرياس ولا يُعرف ما إذا كان هذا الخطر المتزايد ناتجًا عن زيادة الوزن، أو عامل خطر معروف للإصابة بالسرطان، أو سبب آخر.

كانت نتائج الدراسات حول ما إذا كانت الكربوهيدرات المكررة تزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان متباينة، على الرغم من أن هذه الأطعمة قد تعزز أيضًا زيادة الوزن.

ألبان
تربط بعض الدراسات بين منتجات الألبان وزيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي قبل انقطاع الطمث (الفترة من الحياة التي تسبق انقطاع الطمث، عندما تتوقف الدورة الشهرية تمامًا) ، وسرطان البروستاتا ، وسرطان القولون والمستقيم  ومع ذلك، هناك نقص في الأبحاث النهائية التي تربط استهلاك منتجات الألبان بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

الكحول
من المعروف أن شرب الكحول يزيد من خطر الإصابة بأنواع عديدة من السرطان، ويزداد الخطر كلما زادت كمية الكحول التي يشربها الشخص بانتظام مع مرور الوقت. يزيد الكحول من خطر الإصابة بسرطانات:

الرأس والرقبة
المريء
القولون والمستقيم​
الكبد
الثدي عند النساء

السرطان خطر الإصابة بالسرطان اللحوم الحمراء دراسات اللحوم المصنعة

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