قصف إسرائيلي يستهدف مقر هيئة الأركان السورية بدمشق وسماع دوي انفجارات

أفادت التقارير الصحفية بدوي انفجار في العاصمة السورية دمشق وفق ما ذكرت(وكالة سانا) السورية.

أفادت الأنباء بانفجار يهز قيادة أركان الجيش السوري في العاصمة دمشق في عدوان ضخم للاحتلال.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية: أن الهجوم على دمشق هجوم تحذيري استهدف محيط القاعدة الرئيسية للجيش السوري في دمشق.

وذكر الجيش الإسرائيلي المحتل أن سلاح الجو أغار على مدخل مقر الأركان العامة التابع للنظام السوري في دمشق، فيما تم رصد تحليق لطائرات مسيرة في سماء دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية بإصابات بين المدنيين جراء قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي مدينة السويداء، فيما كشف مصدر أمني لصحف الاحتلال أن الجيش المحتل هاجم دمشق وهذه رسالة موجهة للرئيس للشرع بشأن أحداث السويداء.