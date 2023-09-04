حنان مطاوع برفقة زوجها في أحدث ظهور .. شاهد

نشرت الفنانة حنان مطاوع، صورة جديدة، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.





وظهرت حنان مطاوع، برفقة زوجها بإطلالة رومانسية، من امام البحر وكانت إطلالتها صيفية حازت علي اعجابمتابعيها .





حنان مطاوع ومسلسل سره الباتع

أعربت الفنانة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة لتقديم شخصية “ صافية ” في مسلسل سره الباتع قالئة : “ حبيتالشخصية من غير ماشاوف سكربت من طريقة سرد وقصص المخرج خالد يوسف للشخصية ”.



وأضافت أنها عندما استمعت لـ القصة و الدور من مخرج العمل خالد يوسف، وافقت عليه، من البداية، معلقة :" مضيتقبلما أقرأ وحبيت قصته الي سردها لان المخرج هو من يمسك زمام الحكاية و القصة لاننا بنخرج من خلالعينيهوروايته وحبيت قصته وللنضال والعالم القديم وأنا مفتونة بنوستالجيا المقاومة المصرية القديمة " .

وأضافت خلال " برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON ة : " كنتمحتاجه لتقديمعمل وطني وبه عناصر جذب كثيرة "ولو كنت رفضت الدور ده أو ماقمتش بيه كان هيفوتني كتير ".