جامعة حلوان: أسبوع الشباب موسم ثقافي متكامل لتنمية المهارات.. وقنديل: تاريخ عريق واستضافتنا له لكون صرحنا أم الكليات الفنية

جامعة حلوان: أسبوع شباب الجامعات موسم ثقافي متكامل لتنمية المهارات

قنديل: لدينا تاريخ عريق واستضافة حلوان لأسبوع الشباب لكونها أم الكليات الفنية

نائب رئيس جامعة حلوان: نفتخر أن طلابنا نفذوا أسبوع شباب الجامعات

نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا : نناقش قضايا بحثية بأسبوع الشباب

تستعد جامعة حلوان لاستضافة أسبوع شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر ٨ سبتمبر حيث يضم العديد من الأنشطة المختلفة التى تقدم للطلاب تساهم في تطوير وتعزيز القدرات الشخصية والمهارات القيادية للطلاب



وصرح الدكتور السيد قنديل "رئيس جامعة حلوان " خلال مؤتمر صحفي أن جامعة حلوان هي من أقدم الجامعات بمصر لتاريخ كلياتها الفريد و الذي بدأ منذ عام ١٩٠٨ ، وهي أساس الأنشطة الطلابية لتوافر الكليات المتخصصة في تخريج الكوادر القادرة على إدارة الأنشطة الطلابية مثل كليات التربية الرياضية وكليات الفنون.



وتابع قنديل أن جامعة حلوان بها حوالي ١٢٠ ألف طالب و لها دور تكنولوجي و فني و نوعي متفرد ، لذا يجب ان تستضيف جامعة حلوان اسبوع شباب الجامعات ، فهي ام الكليات الفنية و ام الأنشطة الطلابية .

وأشار قنديل أن تقدم الجامعة لاستضافة أسبوع شباب الجامعات لأهمية استضافة الجامعة لهذا التجمع الطلابي لكل شباب الجامعات المصرية ، و لزيادة الوعي لدى طلاب الجامعات باستراتيجية الجمهورية الجديدة و توجيههم نحو التطور و تحقيق التنمية .

وأوضح الدكتور وليد السروجي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون البيئة ان الجامعة تفتخر ان طلابها هم من نفذوا وأشرفوا على استعدادات أسبوع شباب الجامعات ، و يعد هذا الموسم الثقافي فرصة لاكتشاف مواهب الطلاب الدفينة و تنميتها و انشاء ترابط بين طلاب الجامعات .

وتابع الدكتور وليد السروجي انه سيتم استضافة العديد من المبادرات الرئاسية خلال أسبوع شباب الجامعات مثل " حياة كريمة ، الصحة النفسية ، ريادة الأعمال ، و غيرها " لتعريف الطلاب بها

و صرح الدكتور عماد ابو الدهب نائب رئيس جامعة حلوان للدراسات العليا ان الجامعة تناقش خلال أسبوع شباب الجامعات العديد من القضايا البحثية من خلال مجمع البحث العلمي منها “ التغيرات المناخية ، ريادة الأعمال ، الحاضنات التكنولوجية ” و ذلك حرصا على تنمية قدرات الطلاب البحثية إعداد باحثين قادرين على تحقيق أهداف التنمية المستدامة .

وقد أوضح الدكتور حسام الرفاعي نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب إن اسبوع شباب الجامعات هو موسم ثقافي يشمل كل المجالات " الفنية ، الثقافية ، الرياضية ، العلمية ، و غيرها ، بما يسهم في اكساب الطالب الخبرات المختلفة لتحقيق التنمية و تطوير مهاراته .

وتابع الدكتور حسام الرفاعي انه يشارك في أسبوع شباب الجامعات " ذوي الاحتياجات الخاصة ، الطلاب الوافدين ، و لاول مرة يشارك به طلاب الجامعات الأهلية .

و قال نائب رئيس جامعة حلوان أنه قد تم تصميم كل ما يخص أسبوع شباب الجامعات بأيدي طلاب الجامعة حرصا منا على دعم الطلاب نحو الابداع والابتكار .

و قد تم تصميم كل ما يخص اسبوع شباب الجامعات بأيدي طلاب الجامعة حرصا منا على دعم الطلاب نحو الإبداع والابتكار .

و تحرص جامعة حلوان على توفير بيئة مناسبة لتطوير شخصيات ومهارات الطلاب وتوجيه اهتماماتهم واحتياجاتهم الشخصية والأكاديمية ، خلال هذا الأسبوع.

وقد سبق وقدم الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية والجامعية ورئيس اللجنة التنفيذية عرضا توضيحيا لتقدير موقف الاستعداد لاستضافة شباب الجامعات والمعاهد العليا المصرية الثالث عشر بجامعة حلوان والمهام التي تم الانتهاء منها، كما قدم رؤساء اللجان المختلفة رؤيتهم حول عمل اللجنة.