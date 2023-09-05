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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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نصائح للتغلب على الملل خلال ساعات العمل

نصائح للتغلب على
نصائح للتغلب على الملل خلال ساعات العمل

أحينا يتعرض الشخص للشعور بالملل خلال ساعات العمل؛ وذلك لأن هناك بعض الشركات تشترط عدد ساعات تفوق وقت العمل، وذلك تبعا لسياسة الشركة، فكيف يقضى الشخص على ذلك الشعور؟.

نصائح للتغلب على الملل خلال ساعات العمل

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كشف موقع “هيلثي” عن بعض النصائح للتغلب على الملل خلال ساعات العمل ، كالتالي:

تنظيم الوقت: حاول تنظيم مهامك وجدولك بشكل فعال. قم بتحديد أهداف ومهام يومية واحرص على تحقيقها. قد يساعد التركيز على المهام والعمل بشكل منظم على تجنب الشعور بالملل.

اتباع وضعية الجلوس الصحيحة: تأكد من وجود مسند للظهر ومقعد مريح أثناء العمل. قد يشعر الجسم بالتعب والملل إذا كنت تجلس بوضعية غير مريحة لفترات طويلة.

استراحات قصيرة ونشاط بدني: خلال استراحاتك القصيرة، قم بتنفيذ بعض التمارين البدنية البسيطة مثل التمدد والتنفس العميق. يساعد النشاط البدني على تنشيط الجسم وتحسين التركيز والطاقة.

تناول وجبات خفيفة صحية: قم بتناول وجبات خفيفة صحية ومغذية خلال ساعات العمل. احرص على تضمين الفواكه والخضروات والمكسرات والحبوب الكاملة في وجباتك. قد تساعد الأطعمة الصحية على تحسين الطاقة والتركيز.

تغيير المهام: حاول تغيير المهام والانتقال بين مهام مختلفة إذا كانت العملية تسمح بذلك. ذلك يساعد في إبقاء العقل منشغلاً ويقلل من الشعور بالملل الناتج عن الروتينية.

الاستماع للموسيقى أو البودكاست: قم بتشغيل الموسيقى التي تعجبك أو الاستماع إلى بودكاست مفضل أثناء العمل. يمكن أن تساعد الموسيقى والمحتوى المثير للاهتمام في رفع المعنويات وتقليل الشعور بالملل.

التواصل مع الزملاء: حاول التفاعل مع زملائك في العمل والتحدث إليهم. قد يكون لديهم أفكار أو مشاريع تعتبر تحديًا ويمكن أن تساعد في إثارة اهتمامك والتحفيز.

تحديث مساحة العمل: قم بتغيير بعض عناصر مساحة العمل الخاصة بك لجعلها أكثر إثارة للاهتمام وراحة. قد يكون تغيير الديكور أو إضافة لمسات شخصية جديدة مفيدًا لتحسين مزاجك وتفاعلك مع محيط العمل.

التركيز على الهوايات والأنشطة التي تستمتع بها خلال استراحاتك أو بعد ساعات العمل، وقد تشمل هذه الأنشطة “القراءة، أو ممارسة التمارين الرياضية، أو الرسم، أو مشاهدة مقاطع فيديو مفضلة، أو حتى اللعب بألعاب الألغاز، والقيام بأنشطة تسعدك وتشعرك بالراحة والاسترخاء”، فذلك يمكن أن يساعد في تحسين مزاجك، وتخفيف الشعور بالملل.

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