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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

إراحة محمد صلاح من مباراة مصر وإثيوبيا لحسم موقفه من عرض اتحاد جدة.. تفاصيل

صدى البلد

تحدث إسلام المؤدب، صحفي راديو إكسبريس التونسي، عن مواجهة منتخب مصر وتونس الودية في سبتمبر الجاري، مشيرًا إلى أن إراحة فيتوريا لـ محمد صلاح في مواجهة إثيوبيا؛ هي من أجل منحه الفرصة لحسم موقفه من عرض اتحاد جدة.
 

تحدث إسلام المؤدب في مداخلة هاتفية مع الإعلامي "هاني حتحوت" في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد" عن مواجهة منتخب مصر وتونس الودية، قائلًا: "اختبار من العيار الثقيل للمنتخبين المقبلين على بطولة إفريقيا، مباراة لن تكون تقييما حقيقيا لمدى جاهزية الفريقين لأمم إفريقيا، كلا المنتخبين يطمح للذهاب بعيدا في البطولة".
 

أضاف إسلام المؤدب:" مواجهة تونس ومصر مواجهة كلاسيكية تشد الانتباه، ولكنها لن تقيم كلا الفريقين".
 

وتطرق للحديث عن منتخب تونس ومديره الفني جلال القادري، قائلًا:" مسيرة مدرب تونس متوسطة، الهدف كان التأهل للدور الثاني في المونديال، ولم يفلح في تحقيقه، جزء كبير كان ضد تعيين جلال القادري، على اعتبار أنه لا يحمل خبرات كبيرة ونجاحات كبيرة في تونس".
 

أوضح:" هناك شعور أن المنتخب التونسي لا يجب أن يدربه جلال القادري، أي مدرب للمنتخب لابد أن يكون لديه خبرات ونجاحات في مستوى معين".

وعن محاولات اتحاد جدة التعاقد مع محمد صلاح؛ أوضح:" نتابع أخبار محمد صلاح بصورة كبيرة، وخصوصًا انتقاله لـ اتحاد جدة، أعتقد أن إراحته؛ من أجل حسم مصيره مع ليفربول، اتحاد جدة متشبث بـ صلاح، وعلى استعداد على دفع أي أموال، ومنتخب مصر في احتياج لـ محمد صلاح في مواجهة تونس على عكس مباراة إثيوبيا". 

وعن موقف علي معلول من المشاركة في مباراتي معسكر سبتمبر مع منتخب تونس، قال إسلام المؤدب:" حسب المعلومات المتوفرة النادي الأهلي طلب من منتخب تونس عدم استدعاء علي معلول للمعسكر في سبتمبر، لكن الطلب قوبل بالرفض، لكن من الصعب أن يتواجد في كلا المباراتين".

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