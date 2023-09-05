بوتين: الهجوم المضاد الأوكراني فشل

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن الهجوم المضاد الأوكراني فشل، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه على خط المواجهة.

وأضاف بوتين في مؤتمر صحفي، بعد محادثات مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان: 'فيما يتعلق بإيقاف الهجوم المضاد (للقوات الأوكرانية - تاس)، فهو ليس مماطلة، إنه فشل'.

وتابع: 'على أية حال، هكذا يبدو الأمر اعتبارًا من اليوم'.

وقال بوتين 'سنرى ما سيحدث بعد ذلك. وآمل أن يستمر الأمر على هذا النحو'.

وشدد الرئيس الروسي على أن 'روسيا لم ترفض قط التفاوض. كما أننا لا نرفض هذه المرة'. وأضاف أن أردوغان 'أثار هذه القضايا' في محادثات اليوم و'أؤكد له ذلك'.

وكما ذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق، فإن الهجوم المضاد الأوكراني لم ينجح، حيث تجاوزت خسائر الجيش 5600 رجل في الأسبوع الماضي وحده.

كما أشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن الجيش الأوكراني يقوم بمحاولات هجومية فاشلة منذ 4 يونيو. وخلال الشهرين الماضيين، فقدت كييف أكثر من 43 ألف جندي ونحو 5000 قطعة من المعدات العسكرية المتنوعة، بما في ذلك 26 طائرة و25 دبابة من طراز ليوبارد.