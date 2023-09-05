طرح البوستر التشويقي الأول لـ فيلم أهل الكهف

طرح منذ قليل المنتج محمد رشيدي البوستر التشويقي الأول ل فيلم "أهل الكهف" كبدايه للحمله الترويجية للعمل علي جميع منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد الانتهاء من تصويره نهائيا ودخوله مرحله المونتاج والجرافيكس ليكون جاهزا لطرحه بدور العرض السينمائية.

فيلم أهل الكهف



وقد انتهي مؤخرا فريق عمل فيلم "أهل الكهف" من تصوير المشاهد الخارجيه والنهائيه للفيلم بالمغرب وذلك بمدينه مراكش والذي من المقرر وضع اللمسات النهائيه للعمل ليكون جاهزا لطرحه بالسينمات خلال الفتره القادمه.

وقد شهد التصوير العديد من المشاهد التي جمعت ابطال العمل منهم خالد النبوي و غاده عادل و محمد فراج و محمد ممدوح و هاجر أحمد و ريم مصطفي و أحمد بدير وعبد الرحمن ابو زهره و أحمد عيد وغيرهم العديد.

فيلم أهل الكهف

"أهل الكهف" من تاليف ايمن بهجت قمر و انتاج محمد رشيدي رشيدي برودكشن و اخراج عمرو عرفه.