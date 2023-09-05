ملك منتصر تحرز ميداليتين ذهبيتين وميدالية فضية في بطولة العالم للكونغ فو التقليدي بالصين

أحرزت البطلة المصرية ملك منتصر، لاعبة منتخب مصر للشباب والتقليدي ولاعبة نادى الشمس الرياضى، ميداليتين ذهبيتين و ميدالية فضية في بطولة العالم التاسعة للكونغ فو التقليدي بالصين.



ووجهت الصفحة الرسمية للاتحاد المصري للووشو كونغ فو التهنئة للبطلة، حيث نشرت صورا لملك منتصر بعد تتويجها بالميداليات، وعلقت عليها قائلة "ألف مليون مبروك لمصر.. البطلة المصرية ملك منتصر تحرز الميداليتين الذهبية والميداليه الفضية في بطولة العالم التاسعة للكونغ فو التقليدي بالصين.. مبروك لمصر".



كانت ملك منتصر قد حصلت من قبل على عدة ميداليات في بطولات دولية كبرى، من أبرزها بطولة العالم التقليدي ٢٠١٩ التى أقيمت فى مدينة سيتشوان الصينية وعادت بثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، وفى البطولة الإفريقية بالجزائر مايو ٢٠٢٢ حصدت ميداليتين ذهبية وفضية، وفى بطولة العرب التى أقيمت فى بورسعيد خلال شهر أكتوبر ٢٠٢٢ حصدت ميداليتين ذهبيتين، كما شاركت فى بطولات محلية رسمية عديدة وحصدت فيها العديد من الميداليات والمراكز الأولى.



وقد عادت بعثة المنتحب المصرى للكونغ فو من الصين بعد تحقيق إنجاز مشرف بقيادة السيد المحاسب / شريف مصطفى نائب رئيس الإتحاد الدولى ورئيس الاتحاد المصري والعربى والإفريقي، فقدت حصد المنتخب المصرى ٢٨ ميداليه متنوعه خلال منافسات بطولة العالم للأساليب التقليدية فى نسختها التاسعه ٢٠٢٣ التى أقيمت فى الصين خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٨ أغسطس.



وفاز المنتخب المصرى بعدد ٩ ميداليات ذهبية و ٨ فضية و١١ برونزية بعد أن قدمو أداء متميز فى البطولة التى شهدت منافسات قوية بين العديد من الدول المتنافسة.



وضمت البعثة عددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد المصري، منهم العميد كيلاني فاروق رئيس البعثة، والدكتور أحمد عبدالعزيز عضو مجلس ادارة ، كما ضمت البعثة الجهاز الفني للمنتخب التقليدي الكابتن عمرو محيي والكابتن عبدالله سيد.

