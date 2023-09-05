هواوي تبقي على تفاصيل معالجها Kirin سرًا لهذا السبب

أصدرت شركة "هواوي" الصينية سلسلة هواتفها الرائدة Huawei Mate 60 مع معالجات Kirin، ويقال إن الشركة لديها خطط مستقبلية لاستخدام نفس مجموعة الشرائح مع الأجهزة أخرى.

ولكن وفقا لتقرير من موقع huaweicentral المتخصص في أخبار الشركة، هناك دلائل تشير إلى أنه من المرجح أن تحتفظ شركة هواوي بسرية تقنية معالجة Kirin.

وتتميز مجموعة شرائح Kirin الجديدة ببنية هندسية ذات ثمانِ أنوية، منها أربعة أنوية بتردد ميقاتي 1.53 جيجا هرتز وثلاثة أنوية بتردد 2.15 جيجا هرتز نواة واحدة بتردد 2.62 جيجا هرتز، كما أنها معززة بوحدة معالجة الرسوميات Meleoon 910 المخصصة من Huawei.

Huawei

وتم تعريف شريحة Kirin الجديدة هذه باسم Kirin 9000s، وهي نسخة مطورة من Kirin 9000 5G، ومن غير المعروف حتى الآن لماذا تتكتم "هواوي" على البنية المعمارية للمعالجات الجديدة، وإن كان على الأرجح بسبب العقوبات الأمريكية وحالة التقييد التي تعاني منها الشركة خلال السنوات الأخيرة.

وفي عام 2020، مُنعت شركة هواوي من طباعة شرائح جديدة عبر مصنعو الرقائق الأجانب بما في ذلك شركة TSMC لأشباه الموصلات، وفي وقت لاحق، اضطرت إلى إسقاط شريحة كيرين تماما بسبب عدم كفاية الإمدادات. ثم بدأت الشركة باستخدام معالجات من "كوالكوم" شريحة Qualcomm Snapdragon ولكن واجهت مشكلات أخرى.

واضطرت شركة هواوي إلى التعامل مع قيود الوصول للانترنت والشبكة، حيث لم تتمكن من تفعيل اتصال شبكات الجيل الخامس 5G مع أجهزتها الجديدة، حتى هواتفها الرائدة – Mate 50 وP60 – تم إطلاقها ببيئة 4G فقط.

بعد 3 سنوات من حالة التقييد الشديدة، يبدو أن شركة Huawei قد وجدت طريقة لإعادة Kirin إلى العمل مع خاصية 5G، على الرغم من تغلبها على المعوقات التي واجهتها، امتنعت Huawei عن إضافة معلومات حول الشرائح في القائمة الرسمية لسلسلة Huawei Mate 60.

وبالتالي، تحافظ هواوي على تقنية المعالجة Kirin 9000s وبالتالي سرية البيانات، حتى أن وسائل الإعلام المختلفة أصبحت تتساءل عن أصل هذا الإنجاز الملغز وكيف تمكنت هواوي من الوصول إلى تكنولوجيا الرقائق المتقدمة لأجهزتها.

قبل بضعة أيام، أشارت إحدى التقارير إلى أن شركة Huawei لديها كمية كافية من معالجات Kirin 9000s. في الوقت الحالي، لم تؤكد "هواوي" على المواصفات التقنية للمعالجات "كيرين" من خلال بيان رسمي لكن صانع التكنولوجيا الصيني لم يقدم بعد سلسلة Mate 60 رسميًا على المسرح، وقد يحدث ذلك في منتصف سبتمبر، وقد تفصح عن المزيد من المعلومات حول هذه المعالجات الجديدة في مؤتمرها القادم.