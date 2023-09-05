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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

تابو.. عرض إنساني على خشبة السلام ضمن مهرجان المسرح التجريبي

صدى البلد

عُرضت على خشبة مسرح السلام، المسرحية السورية الألمانية "تابو – Tabu" للمخرج محمد ديبان، وهي من نوعية العروض الراقصة، وذلك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران.

ويحاول "تابو – Tabu" أن يعبر عن أمور إنسانية عدة، ويتفرد العرض المسرحي بتوظيفه لعدد كبير من المهارات الجمالية المتنوعة، وذلك عبر خطوات متسارعة وأجساد متشابكة وحركات متتابعة وخطوط تتشكل مرسومة على إيقاع موسيقي صاخب وعبر تعبيرات متناسقة، ويقدم العرض تجربة متعددة تحاكي تنوع الثقافات والتعابير الإنسانية من خلال الرقص والحركة.

وتقوم الرؤية الأساسية للعرض على أننا لا نزال غارقين بالمحظورات التي نخشى الاقتراب منها أو التحدث عنها، رغم الحداثة، حيث لكل شخص تابو خاص يعيش معه، يخشى الإفصاح عنه ويحاول دائما الابتعاد عنه، وهذا التابو هو الجانب السياسي والديني والرابط الوثيق بين زوايا هذا المثلث الذي يحكم البشر، وله التأثير الأكبر عليهم.

"تابو – Tabu" إنتاج سوري ألماني مشترك، من إخراج محمد ديبان، مصمم الرقصات: بريسا أيوب ونادين مرشي ومحمد ديبان، والراقصون في العرض: محمد أمين، فادي وأكد، كارلا أنطونيا ويبر، أوكسانا تشوبرينيوك، محمد علي ديب، إينا جوشار.
 

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