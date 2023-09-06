الحماية من السكري.. فوائد الجوافة للحامل



تحتوي فاكهة الجوافة على قيمةٍ غذائية عالية ومجموعة من الفيتامينات أبرزها فيتامين (ج) والبروتينات والعناصر المعدنية مثل الحديد والفسفور ونسبةٍ عالية من الكالسيوم إضافةً إلى المواد الدهنية ومعدلاتٍ عالية من السكر والألياف الغذائية والقليل من السعرات الحرارية وغيرها من العناصر الأخرى.



تمنح فاكهة الجوافة جسم الإنسان بالعديد من الفوائد الصحية فتناول ثمرتان منها يساعد على تنظيم مستوى السكر في الدم.



لذا نقدم لك فى هذا التقرير بعض فوائد الجوافة للحامل وفقا لموقع هيلثى..

1- من فوائد الجوافة للحامل حمايتها من الإصابة بمرض سكر الحمل لقدرتها الفعّالة في تنظيم معدل السكر في الدم والحفاظ عليه ضمن الحدود الطبيعية.

2- تحمي من الإصابة بمرض فقر الدم لقدرتها على زيادة معدل الهيموجلوبين في الدم لإحتوائها على مجموعة من العناصر الغذائية.

3- من أهم فوائد الجوافة للحامل حمايتها من التعرض للإجهاض أو الولادة المبكرة حيث أنها تسيطر على ضغط الدم في مرحلة الحمل.

4- تتميز الجوافة بخصائصها الملينة مما يحمي الحامل من الإصابة بالإمساك كما أنها تساهم في المحافظة على صحة الجهاز الهضمي وحمايته من الإصابة بالعديد من المشاكل الصحية.

5- تعزز عمل الجهاز المناعي لإحتوائها على معدلاتٍ عالية من فيتامين (ج).

6- تحمي الحامل من الإصابة بالعديد من الأمراض حيث أنها تحارب الإلتهابات والجراثيم بفضل إحتوائها على الكاروتينات وفيتامين (E) والبوليفينول وفيتامين (C).

7- تساعد على إسترخاء عضلات وأعصاب الجسم لإحتوائه على عنصر المغنيسيوم

8- من فوائد الجوافة للحامل حمايتها من الإصابة بالبواسير وذلك لاحتوائها على معدلاتٍ عالية من الألياف الغذائية