تويوتا كورولا خليجي بسعر مغر | صور

يوجد بالسوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من السيارات التي يقدمها الصانع الياباني تويوتا ، وتتميز السيارات اليابانية بقوة محركها، واعتماديتها العالية، بالإضافة إلى تصميمها العصري والجذاب، ونالت جميع إصدارات تويوتا اليابانية على مكانة لدى المصريين، وذلك لما يتوافر بها من تكنولوجيات تعمل علي راحة ركابها، وتساعدهم على التنقل بكل سهولة .

تويوتا كورولا موديل 2012 السيدان داخل سوق السيارات المصري

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 فئة السيدات السيدان ذات مواصفات خليجي، داخل السوق المحلي للسيارات :

تويوتا كورولا موديل 2012 السيدان

- أبعاد تويوتا كورولا

تويوتا كورولا موديل 2012

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4540 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1460 مم، وتقدم بطول قاعدة عجلات يصل الي 2600 مم .

- محرك كورولا السيدان اليابانية

تويوتا كورولا موديل 2012 اليابانية

تمكنت سيارة تويوتا كورولا السيدان اليابانية موديل 2012 من قطع مسافة تصل إلى 50 ألف /كم، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مسؤول عن نقل القوة إلى العجلات من المحرك، وبها رخصة سارية لمدة سنة، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات.

- سعر تويوتا كورولا الاعتمادية

تويوتا كورولا موديل 2012

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية.