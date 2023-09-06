عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا كورولا خليجي بسعر مغر | صور

تويوتا كورولا موديل
تويوتا كورولا موديل 2012 اليابانية

يوجد بالسوق المصري للسيارات أنواع مختلفة من السيارات التي يقدمها الصانع الياباني تويوتا ، وتتميز السيارات اليابانية بقوة محركها، واعتماديتها العالية، بالإضافة إلى تصميمها العصري والجذاب، ونالت جميع إصدارات تويوتا اليابانية على مكانة لدى المصريين، وذلك لما يتوافر بها من تكنولوجيات تعمل علي راحة ركابها، وتساعدهم على التنقل بكل سهولة .

تويوتا كورولا موديل 2012 السيدان داخل سوق السيارات المصري

سعر تويوتا فورتشنر الجديدة في مصر

تنافس تويوتا كامري.. شانجان تطرح سيارة فخمة بسعر مميز

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 فئة السيدات السيدان ذات مواصفات خليجي، داخل السوق المحلي للسيارات :

تويوتا كورولا موديل 2012 السيدان 

- أبعاد تويوتا كورولا

تويوتا كورولا موديل 2012 

تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 داخل السوق المصري للسيارات بطول 4540 مم، وعرض 1760 مم، وارتفاع 1460 مم، وتقدم بطول قاعدة عجلات يصل الي 2600 مم .

- محرك كورولا السيدان اليابانية

تويوتا كورولا موديل 2012 اليابانية 

تمكنت سيارة تويوتا كورولا السيدان اليابانية موديل 2012 من قطع مسافة تصل إلى 50 ألف /كم، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعة 1600 سي سي، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مسؤول عن نقل القوة إلى العجلات من المحرك، وبها رخصة سارية لمدة سنة، ولا يوجد بالسيارة أي دهانات.

- سعر تويوتا كورولا الاعتمادية

تويوتا كورولا موديل 2012

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 2012 السيدان داخل سوق السيارات المصري بسعر 700 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية.

محرك كورولا السيدان تويوتا كورولا كورولا الاعتمادية سعر تويوتا كورولا أبعاد تويوتا كورولا أنواع مختلفة من السيارات السيدان اليابانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

موضوعات متعلقة

رينو وتويوتا.. سيارات عائلية 2023 بالسوق المحلي المصري| صور

أسعار ومواصفات سيارات كهربائية 2024 تقدمها ميني العالمية | صور

غامضة.. سيارات خارقة عُثر عليها في سنغافورة بملايين| فيديو

أخطاء يجب تجنبها عند تركيب فاميه السيارة| تفاصيل

سيارات توقف انتاجها من فولكس فاجن| ما هي وما السبب؟

فورد تكرم يمنيا بعد قضاء 50 عاما في الشركة| تفاصيل

إزاي تشتري عربية جديدة بـ صورة البطاقة وتستلمها؟

خطوات يجب اتباعها لشراء سيارة كهربائية مستعملة| تفاصيل

ترشيحاتنا

شباب الجامعات يشاركون مصر الخير في تعبئة الشنط المدرسية قبل توزيعها

هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد والسيتي يتحرك

60 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة من التضامن لضحايا انهيار عقار حدائق القبة

الموجة رجعت تاني.. ارتفاع درجات الحرارة بمطروح وتحذير من الخروج خلال النهار

تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

السيسي : تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

بالفيديو| ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية.. اعرف السر

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ