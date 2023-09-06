لذوي الدخل المتوسط.. سعر بريليانس H530 الجديدة | صور

الصانع الصيني للسيارات يقدم بالسوق المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة، ودائما ما يبحث المصريين عن إصدارات الصانع الصيني بريليانس؛ لما يتوافر بها من تكنولوجيات متطورة، ووسائل أمان حديثة تعمل على حماية سائقها وركابها عند التعرض لأي حادث على الطريق، ومن هذه السيارات، بريليانس H530 موديل 2022 ، وتنتمي H530 الصينية إلى فئة السيارات السيدان كبيرة الحجم.

بريليانس H530 موديل 2022

ويعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر بريليانس H530 موديل 2022 السيدان داخل سوق السيارات المصري.

سيارة بريليانس H530 موديل 2022

- مواصفات بريليانس H530

تحتوي سيارة بريليانس H530 السيدان الصينية الجديدة علي العديد من التكنولوجيات الحديثة منها، فرامل ABS ، وفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام ثبات الكتروني، وكاميرا خلفية ، ومصابيح أمامية LED، مصابيح خلفية LE، وعجلات رياضية مقاس 15 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، وتكييف هواء، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ، وفرش مقاعد من الجلد، وشاشة مقاس 5 بوصة .

- محرك بريليانس H530 الصينية

بريليانس H530 موديل 2022 الصينية

تحصل سيارة بريليانس H530 موديل 2022 الصينية علي قوتها من محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي ، ينتج قوة 118 حصان، وعزم دوران يصل الي 151 نيوتن/متر، وبها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 5 سرعات .

- أسعار بريليانس H530 بدون أوفر برايس

بريليانس H530 موديل 2022 السيدان الصينية

الفئة الأولي من سيارة بريليانس H530 موديل 2022 تباع بسعر 405 آلاف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة بريليانس H530 موديل 2022 تباع بسعر 410 آلاف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بريليانس H530 موديل 2022 تباع بسعر 420 ألف جنيه .