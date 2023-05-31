بسعر متوسط .. بريليانس frv كروس موديل ٢٠١٥

تعتبر السيارات المستعملة من أكثر المركبات داخل السوق المصرى المحلى من حيث الانتشار ، حيث ضم الكثير من الاشكال للطرازات المختلفة ، فمنها الاقتصادية والمتوسطة وايضا الفارهة .

بريليانس frv كروس موديل ٢٠١٥

واصبحت الشريحة الكبرى من المقبلين على الشراء ، يبحثون عن السيارات المستعملة ذات السعر المنخفض ، بعد أن أصبح شراء سيارة جديدة " زيرو " حلم بعد ارتفاع اسعارها .

و انتشرت مؤخرا منصات بيع السيارات المستعملة ، والتى عرضت السيارة بريليانس frv كروس موديل ٢٠١٥ بسعر 250 الف جنيه ، وأوضح بائع السيارة فى الإعلان على إحدى المنصات ، قائلا " السيارة فابريكا من الداخل والخارج ".

بريليانس frv كروس موديل ٢٠١٥

وتاتى السيارة بريليانس frv كروس موديل ٢٠١٥ بمحرك بنزين ذو سعة 1.5 لتر، يعمل بأربع اسطوانات وبقوة 105 حصان. يأتي محرك السيارة بناقل حركة يدوي بست سرعات أو بناقل حركة أوتوماتيك .

تأتي السيارة بعدد من الألوان المختلفة، ومن بينها الأسود والأبيض والرمادي والأزرق والأحمر وغيرها، وتعد بريليانس frv كروس موديل ٢٠١٥ خيارًا رائعًا للأشخاص الذين يبحثون عن سيارة عملية وقيمة مقابل المال.

بريليانس frv كروس موديل ٢٠١٥

وتاتى السيارة بريليانس frv كروس موديل ٢٠١٥، بطول 4.5 متر وعرضها 1.8 متر وارتفاعها 1.6 متر، ويبلغ مسافة قاعدة العجلات 2.7 متر. تتسع السيارة لخمسة ركاب بجلوسهم بشكل مريح، وتتسع حمولتها لـ337 لترًا عند طي المقاعد الخلفية أو 1,130 لترًا بعد طيهم.

بريليانس frv كروس موديل ٢٠١٥

تحتوي بريليانس frv كروس موديل ٢٠١٥ على العديد من الميزات الرائعة، بما في ذلك نظام التحكم في درجة الحرارة، وأنظمة السلامة الهامة مثل نظام الفرامل المانعة للانزلاق ونظام مانع الانغلاق، ونظام مساعدة الكبح الذكي.