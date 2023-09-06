شريف جاد: قنوات روسية قدمت تغطية متميزة جدا لفعاليات مهرجان العلمين

قال شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، إنه من خلال زياراته لروسيا المتعددة؛ فإن مصر دائما موجودة بشكل جيد جدا، والدعاية عنها كبيرة، مشيرا إلى أن هناك قنوات روسية قدمت تغطية متميزة جدا لفعاليات مهرجان العلمين.

وأضاف مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “كان هناك تنوع كبير جدا في مهرجان العلمين قامت بتغطيته الكاميرات بشكل مميز جدا، وانتقلت من نشاط إلى نشاط”، موضحا أن مهرجان العلمين كان إنجازا قدمته مصر للعالم بكل المقاييس.

وأوضح مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، أن: “جميع المواطنين الروس الذين رأوا ريبورتاج عن مهرجان العلمين؛ كانوا منبهرين بالمكان والفعاليات المتنوعة كلها، ومصر موجودة بشكل مميز جدا في الإعلام الروسي منذ سنوات".